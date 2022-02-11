В возрасте 40 лет: умерла известная российская актриса Евгения Брик
Источник:фейсбук журналистки Екатерины Гордеевой
Не стало известной российской актрисы Евгении Брик, которой было 40 лет. Впервые стало известно, что звезда болела.
Российская театральная и киноактриса Евгения Брик умерла 10 февраля, о чем стало известно сегодня, 11 февраля. О потере сообщила журналистка Екатерина Гордеева.
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Умерла Евгения Брик
Катерина Гордеева рассказала, что причиной смерти Евгении Брик стала болезнь. О ней сама актриса раньше не признавалась.
Женя. Одна из самых красивых, веселых и верных в жизни. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы начали обсуждать подробности,
– написала журналистка.
Евгении Брик было 40 лет.
Евгения Брик / Фото из инстаграма актрисы
Краткая биография Евгении Брик
Актриса родилась в Москве, окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Сперва она попробовала себя как модель, работая манекенщицей в Общесоюзном Доме моды одежды.
В 2004 году Евгения окончила ГИТИС – Российскую академию театральных искусств. Снялась в более чем 25 фильмах и сериалах, среди которых:
- "Стиляги";
- "Географ глобус пропил";
- "Соло на саксофоне";
- "Каменская 3";
- "Мужчины не плачут";
- "Оттепель";
- "Бомба".
Евгения Брик была награждена несколькими премиями и призами: награда IV Фестиваля телевизионного кино "Сполохи", приз MTV в номинации "Лучший кинозлодей года", была номинирована на премию "Ника".
Актриса была замужем за кинопродюсером Валерием Тодоровским, в 2009 родила дочь Зою.
Текст публикации Екатерины Гордеевой
Сегодня, 10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верных в жизни. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера.
Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы начали обсуждать подробности.
У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им – огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет научиться жить без Жени. Светлая память.