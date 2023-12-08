За почти 60 тысяч гривен: любимая Остапчука показала драгоценный подарок от шоумена

В День Святого Николая Владимир Остапчук подготовил подарок любимой. Екатерина похвасталась презентом в соцсетях.

6 декабря девушка Владимира Остапчука в инстаграм-сториз опубликовала фото драгоценного подарка. Это обручальное кольцо из желтого золота с бриллиантами.

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Девушка Остапчука показала подарок от него

Екатерина поделилась фото переписки с шоуменом. Она сама послала Владимиру желаемый вариант украшения и правильный размер. Очевидно, что намек сработал.



Что Екатерине Полтавский принес святой Николай / Фото с инстаграм-сториз



Что Екатерине Полтавский принес святой Николай / Фото с инстаграм-сториз

Уже в День Святого Николая Екатерина Полтавская показала обручальное кольцо на своем пальце. Это изделие бренда SovaJewels, входящего в коллекцию The Diamond lines. На официальном сайте цена украшения – почти 33 тысяч со скидкой, а полностью – 59 990 гривен.



Что Екатерине Полтавский принес святой Николай / Фото с инстаграм-сториз

Отношения Остапчука и Полтавской