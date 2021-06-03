Возле дома Меган Маркл и принца Гарри нашли человеческие останки

Западные СМИ сообщают, что недалеко от дома Меган Маркл и принца Гарри в Калифорнии, во время ландшафтных работ, нашли человеческие останки. Эксперты определили, что им примерно 10 тысяч лет.

Работники раскапывали землю для посадки деревьев и кустов. Найдя человеческие кости, они сразу вызвали полицию.

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Человеческие кости возле дома принца Гарри и Меган Маркл

Чтобы определить, кому именно принадлежат найденные останки и сколько им лет, правоохранители вызвали антрополога. Эксперт установил, что это кости коренного жителя Америки – представителя племени чумаши. Это был великий индийский народ, проживавший на юге штата Калифорния с обоих берегов канала Санта-Барбара. Антрополог отметил, что возраст останков – примерно 10 тысяч лет.

Последний носитель чумашского языка умер в 1960 году, однако в Калифорнии все еще существует резервация, которую создали в 1901 году. Сейчас там обитает примерно 5 тысяч чумашей.

Представители местных властей заявили, что территория, где были найдены древние кости, не принадлежит Меган Маркл и принцу Гарри.



Поместье Меган Маркл и принца Гарри в Калифорнии / Фото Getty Images

Добавим, в 2020 году Меган и Гарри приобрели роскошное поместье в элитном районе Калифорнии – Санта-Барбара. Стоимость жилья составляет 14,6 миллиона долларов, что составляет более 400 миллионов гривен. Соседями знаменитых супругов являются Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.