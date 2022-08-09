Концерт Кристины Соловий в Ровно прервали вражеские ракеты: видео с бомбоубежища

Кристина Соловий выступала в Ровно, когда ее концерт прервали российские ракеты. Она показала видео с продолжившегося в укрытии атмосферного мероприятия.

Исполнительница Кристина Соловтй ездит с концертами по Украине. 7 августа, в воскресенье, она выступала в Ровно.

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Концерт Кристины Соловой прервала тревога

Певица рассказала, что на десятой песне ее концерт прервала воздушная тревога. Кристина, по всем правилам, остановила мероприятие, но не растерялась, спустилась с фанами в бомбоубежище и продолжила исполнять хиты там.

Выступление могло закончиться в бомбоубежище, но благодаря защитникам люди дослушали пение Кристины в зале.

Концерт в Ровно был прерван на 10 песни поразительными ракетами и должен был закончиться хоровым пением бомбоубежища. Благодаря ВСУ после полуторачасовой тревоги люди уверенно вернулись в зал. Был еще тот rocknroll,

– рассказала Соловой.

"Ну не сломать вам нас, не остановить! Какие же вы тупые, палачи…" – добавила артистка. Кристина Соловой продолжает свой тур. Вчера, 8 августа, она уже выступила в Виннице. 20 августа планируется концерт в Киеве.

Видео с концерта Соловой в Ровно:

, что похожая ситуация произошла во время интервью первой леди Елены Зеленской американскому телеканалу ABС. Жена президента как раз говорила о разнице между "спокойными" и "беспокойными" регионами страны, когда раздался сигнал тревоги.

Добавим, что Кристина Соловой после ужасного теракта в Виннице хотела отменить свой большой тур по Украине. Но решила, что достигнет цели, чтобы не дать врагу – россии – заставить украинцев и его лично бояться.