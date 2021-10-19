Восторг и благодарность, – партнер Джамалы по "Танцам со звездами" прокомментировал вылет

В 7 выпуске проект "Танцы со звездами" покинули Джамала и Антон Нестерко. Пока певица пытается принять поражение, ее партнер комментирует неожиданный вылет. Он выразил восхищение артисткой и назвал ее победительницей.

В Вечер хитов украинских звезд на "Танцах со звездами" Джамала и Антон Нестерко предстали в необычных образах. Бальники и победительница Евровидения-2016 решились станцевать хип-хоп под трек Alyona Alyona "Если бы я была не я". Их эксперимент провалился. Из-за низких оценок судей и слабой поддержки зрителей пара покинула паркет без танца при жизни.

К теме "Танцы со звездами 2021" 7 выпуск: танец-извинение Войтенко и необычное танго Горуни под "Шум"

Реакция партнера Джамалы на вылет из "Танцев со звездами"

В то время, как певица воздерживается от комментариев, Антон Нестерко посвящает ей хвалебные сообщения. Он назвал партнершу не только артисткой, но и спортсменкой, бойцом и победителем.

Восхищение и максимальная благодарность! Браво, Джамала. 7 самых сложных и таких контрастных перевоплощений. Максимальное изменение образа от танца к танцу. Абсолютно разная техника. Абсолютно разные истории. И со всеми ты справилась поистине достойно,

– написал профессиональный танцовщик.

Он отметил, что на "Танцах со звездами" они с Джамалой выходили на паркет под номером 7. По странному стечению обстоятельств именно 7 эфир стал для них последним. "Значит так и должно было быть! И это было замечательно", – завершил Антон Нестерко.

Победительница Евровидения-2016 скупо отреагировала на сообщение партнера, оставив эмоджи разбитых сердец в комментариях.

Джамала с партнером по "Танцам со звездами" / Фото из инстаграма Антона Нестерко

Отметим, Джамала и Антон Нестерко – не единственная пара, которая покинула проект "Танцы со звездами" в 7 выпуске. В зоне риска оказались KADNAY с Алиной Ли и Стас Горуна с Даниэллой Преап. После танца за жизнь большинство судей отдали голоса за певца, а каратист вылетел из шоу.