Восстанавливаю общение со сводным братом, – Завадюк впервые поделился историей о семье

Украинский продюсер Владимир Завадюк с телеканала "1+1" дал откровенное интервью в своем особняке и рассказал о своем отце, и почему сменил фамилию. Также он признался, что имеет сводного брата.

Продюсер 1+1 впервые показал свою квартиру и рассказал о круглосуточной работе, комплексах и сложном характере. Он показал архивные фото, а которых можно увидеть родственников. По его словам, самым родным человеком для него всегда была бабушка.

К слову Продюсер "Танцев" Завадюк назвал двух самых конфликтных украинских звезд



Владимир Завадюк показал семейные фото / Скриншот с видео

Что касается родителей, то они не жили вместе. Папа умер более 9 лет назад, но причин смерти Завадюк раскрывать не хотел.

Личное должно оставаться личным. Тем более в бизнесе, которым я занимаюсь... Сейчас я начал возобновлять общение со сводным братом. Мало кто знает, но моя первая фамилия по папе – Рябошапко. Потом я сменил ее на фамилию дедушки, потому что семья хотела, чтобы я продолжил род,

– рассказал Владимир и добавил, что с мамой у него замечательные отношения.

Свою мать он называет "непростым, сложным, многогранным человеком", закаленным до сложностей, и который работает в Виннице врачом-урологом. Она всегда придет на помощь и всегда является самым строгим критиком его шоу на канале "1+1". Что касается дедушки, то он участвовал во Второй мировой войне, и Завадюк называет его легендарным человеком. Он убежден, что дедушка полностью заменил его отца, и даже на похоронах дедушки он испытывал большие эмоции, чем когда умер папа. Продюсер добавил, что не чувствовал сполна близость с папой, но все пыталась компенсировать его мама.

Больше интересного узнавайте в видео "29 вопросов для Владимира Завадюка".

Владимир Завадюк на "Люкс ФМ": смотреть видео онлайн