Вопрос к операторам, – в Суспільному не знают, почему не засчитывались голоса зрителей

По словам членов правления Суспільного, некоторые голоса зрителей во время Нацотбора на Евровидение-2022 не засчитывались не по вине организаторов. С этим вопросом следует обращаться к мобильным операторам.

Об этом представители Суспільного сообщили во время пресс-конференции, состоявшейся 14 февраля. Они уверяют, что со стороны Суспільного и аудиторской кампании голосование прошло честно и прозрачно.

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Почему в финале Нацотбора не засчитывались голоса

Представители Суспільного и компании, занимавшейся производством телеверсии Нацотбора, объяснили, что они не могут отвечать за то, что некоторые голоса не засчитались. С этим вопросом следует обращаться к мобильным операторам. Также отметили, что такая проблема была только с смс-сообщениями за группу Kalush Orchestra. От других финалистов вопросы зачисления голосов не поступали.

Группа Kalush Orchestra все равно победила по результатам зрительского голосования. Не понимаю, почему от них звучат претензии,

– прокомментировал продюсер Friends Production Алексей Гончаренко.

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Напомним, после оглашения результатов финала Национального отбора на Евровидение группа Kalush Orchestra заподозрила Суспільне в фальсификации голосов. Все потому, что ведущий в прямом эфире несколько раз перепутал баллы, а на экране не появлялась таблица с результатами. Тогда музыканты попросили представителей Суспільного показать листок, с которого на сцене объявляли баллы. Но перед ними якобы закрыли дверь. В Суспільном пояснили, что согласно правилам конкурса, они не обязаны каждому желающему показывать баллы, а все результаты объявили в прямом эфире и обнародовали на сайте.