После хейта и скандала: блоггер Волошин и ХАС выпустили совместный трек "Солнце"

Украинский рэпер ХАС и блоггер Александр Волошин презентовали общий трек "Солнце". Перед премьерой часть аудитории артиста негативно отреагировала на такой дуэт, но ХАС рискнул и выпустил хит с Волошиным.

Более того, между Назаром Хассаном и Волошиным возник публичный конфликт. За неделю до премьеры, когда артисты начали "раскатывать" отрывок сингла "Солнце" в соцсетях, подписчики ХАСа не поняли его выбор артиста для дуэта. В сторону Александра Волошина пошла волна хейта, на что блогер обиделся, поскольку рэпер ХАС прислушался к подписчикам и отменил премьеру. Но в конце концов Назару и Александру удалось найти общий язык.

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Как вспоминает ХАС, знакомство с Александром Волошиным состоялось совершенно неожиданно во время одного мероприятия во Львове. Идея создать совместную композицию у артистов возникла после творческого сотрудничества над предыдущим треком Волошина "Белая ночь".

"Когда Саша понял, что ему заходит стиль, в котором я создаю песни, то возникла идея о дуэтном треке. А почему бы нет? Должен признаться, что это наверное самая быстрая в моей истории реализация творческого замысла, потому что бит для этого трека мы написали за 3 часа, а текст за один вечер. Но мне кажется, что получилось очень чувственно и душевно. Мне нравится это сотрудничество тем, что Саша не похож на других артистов. С ним очень легко работать, потому что нет такого "А давай я больший кусок спою ! А давай так, а что тут?". У него более развито простое чувство музыки. В остальном он полностью доверял и полагался на мой опыт", – поделился ХАС.

Мы пообщались, и я понял, что ХАС – очень талантливый парень, крутой и "трушный". Зная, как хорошо у него удаются тексты его песен и что он умеет находить и подчеркивать важный смысл, я предложил перевести мою песню "Белая ночь", потому что сознательно не хотел, чтобы песня звучала на русском. А дальше стало интересно, получится ли у нас дуэт?

– рассказал Волошин.



ХАС и Александр Волошин / Фото прессслужбы

В песне "Солнце" блоггер передал свои переживания, возникшие из-за проблем со здоровьем, которые влияют на психоэмоциональное состояние: "Мы с ребятами на студии набросали мотив припева со словами. Показали ХАСу, а он через неделю сбросил уже готовую песню с его куплетами и добавил кое-что к припеву. У меня на тот момент была депрессия, и как раз это отразилось в тексте припева, который я исполняю".

"Солнце там за окном, снова манит теплом, словно говорит "все хорошо теперь". Радость здесь на лице, но там на душе словно ливень по сердцу ревет". Это и есть мое состояние за последние два месяца. У ХАСа более глубокий смысл, о любви,

– рассказал Волошин.

В то же время ХАС, поделившись эмоциями от написания сингла, заметил о важности прислушаться к себе: "Лучшее песню "Солнце" раскрывает строку "Как ты не крути, на груше яблоко не вырастет". Этот трек о тупике. О том состоянии, когда ты уже точно понимаешь, что ничего не изменится к лучшему. Когда ты чувствуешь эмоциональную яму и не знаешь, как из нее вылезть. Даже когда ты остаешься один наедине с собой, тебе не приходит правильное решение, как выйти из этой ситуации, из этого состояния. Конечно, что после того, когда ты немного отходишь, приходит совсем другое понимание".

Voloshyn & ХАС – "Солнце": смотрите видео онлайн