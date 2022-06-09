Война навсегда изменила их: как сейчас выглядят артисты, служащие в ТрО и ВСУ

Полномасштабная война заставила многих артистов поменять музыкальные инструменты на оружие. Теперь любимцы миллионов защищают украинские земли на фронте. Месяцы войны сменили их. Как Тарас Тополя, Женя Галич, Ахтем Сеитаблаев и другие знаменитости выглядели до войны и каковы сейчас – смотрите в материале.

Многие звезды вступили в ряды терробороны и ВСУ с первых дней войны. Мужчины позаботились, чтобы жены с детьми были в безопасности, а сами встали на защиту Украины. Каждый день они вместе со многими другими земляками рискуют жизнью, изгоняя русских оккупантов из наших земель. Эта война всегда изменила всех не только внутренне, но и внешне.

Интересно Неожиданные дуэты и эксгастролеры: украинские звезды до слез поют о войне

На сердце появились раны, которые уже никогда не заживут, а на лице – морщины, которые всегда будут напоминать об этой жестокой войне. Мы привыкли видеть их счастливыми на сцене, в элегантных одеждах на красных дорожках светских мероприятий. Кажется, что это было в прошлой жизни. Более 100 дней борьбы с русскими захватчиками – как вечность. Как они изменили тех, чьим творчеством увлекаются миллионы украинцев – узнайте дальше.

Группа "Антитела"

Музыканты группы "Антитела" до и во время войны / Фото из инстаграмма коллектива

Андрей Хливнюк

Лидер группы "Бумбокс" до войны и после ранения / Фото из инстаграмма Хливнюка

Женя Галич

Солист O.Torvald до войны и на службе в ВСУ / Фото из инстаграмма Галича

Максим Михайлюк

Главный герой "Холостяка-10" до войны и на службе / Фото из инстаграмма Михайлюка

Олег Сенцов

Режиссер до войны и на фронте / Фото из фейсбука Сенцова

Ахтем Сеитаблаев

Режиссер до войны и на службе в ТрО / Фото из фейсбука Сеитаблаева

Александр Положинский

Экссолист группы "Тартак" на сцене и на фронте / Фото из фейсбука Положинского

Андрей Фединчик

Актер к войне и на службе / Фото с инстаграмма Фединчика

Алексей Тритенко

Актер в мирное время и на фронте / Фото с инстаграмма Тритенко

Коля Серга

Певец до войны и на службе в ТрО / Фото из инстаграмма Серги

Дмитрий Дикусар

Танцовщик на сцене и на фронте / Фото из инстаграмма Дикусара

Виктор Бронюк

Солист группы ТИК до войны и на службе / Фото из инстаграмма Бронюка

Даниель Салем

Ведущий к войне и в терробороне / Фото из инстаграмма Салема

Yarmak

Рэпер до войны и на службе в ВСУ / Фото с инстаграмма Yarmak

Гарик Бирча

Актер в мирное время и на фронте / Фото из инстаграмма Бирчи

Михаил Панчишин

Певец к войне и на службе / Фото с инстаграмма Панчишина

Евгений Терехов

Общественный деятель и муж Наталки Карпы к войне и на службе / Фото из фейсбука Терехова