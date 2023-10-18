Ваши слова ничего не значат, – правительство Израиля осудило Джиджи Хадид за ее позицию в войне

7 октября на территорию Израиля ворвалась боевая группировка организации ХАМАС. Вооруженный конфликт сейчас активно продолжается. Примечательно, что знаменитости со всего мира активно реагируют на эту ситуацию.

Среди них была и модель палестинского похождения Джиджи Хадид. Она в своем заявлении выразила соболезнование израильтянам и заявила, что молится о каждом, кто пострадал. В то же время, такая позиция не совсем понятна израильскому правительству.

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Израильское правительство обратилось к Джиджи Хадид

На официальной странице в инстаграмме появилась инстаграмм-сторис с обращением к известной модели. Правительство осудило действия знаменитости и отметило, чтобы она четко выразила, на чьей стороне в этой войне выступает.

Вы спали на прошлой неделе? Или вы просто закрываете глаза, что еврейских младенцев убивают в их домах? Ваше молчание ясно показывает вашу позицию. Мы видим вас. Если вы не осудите это, ваши слова ничего не значат,

– указано в инстаграмм-сторис.



Израильское правительство обратилось к Джиджи Хадид / Скриншот с инстаграмм-сторис



Израильское правительство обратилось к Джиджи Хадид / Скриншот с инстаграмм-сторис

Что Джиджи Хадид раньше говорила о войне в Израиле

Отец знаменитости Мохамед Хадид выступает за движение "Свободная Палестина". Его дочь тоже раньше открыто поддерживала Палестину в соцсетях.

В то же время после того, как организация ХАМАС ворвалась на территорию Израиля, модель заявила, что "терроризация невинных людей не согласуется с идеями движения "Свободная Палестина"". Кроме того, Джиджи подчеркнула, что ее стремления к палестинскому народу не распространяются на нанесение вреда израильтянам, и она выразила глубокое соболезнование всем пострадавшим. Модель добавила, что "каждый человек заслуживает базовых прав, отношения и безопасности, независимо от его национальности, религии, этнического происхождения или места рождения".