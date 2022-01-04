Военным есть на кого положиться, – Оксана Муха о гастролях за границей и помощи воинам

Украинская певица Оксана Муха часто выступает за границей. Главная цель этих поездок – помощь раненым военным, защищавшим Украину на Донбассе. Артистка призналась, что очень хорошо помнит свой первый приезд.

Оксана Муха вспомнила, что первый концерт за рубежом у нее был на День Независимости в Чикаго. Тогда она ездила в США вместе с друзьями – пианистом Юрием Романивым, скрипачом Александром Божиком и его супругой Юлей, группой "Патриция".

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"Мы были там 3 дня. Помню, приехали поздно в четверг и в 9 утра пятницы уже поднимали украинский флаг. Это был ужас для организма и одновременно необычные эмоции и ощущения", – поделилась артистка.

За границей живет диаспора, которая соскучилась за родным. Для людей, живущих там, важно общение, важно услышать песни, которые никогда не транслируют по радио.

Помощь военным

Разговор с Оксаной Мухой записан в рамках проекта "Интервью24".

Но главная цель этих поездок – возможность восстановить здоровье нашим воинам вместе с фондом Revived Soldiers Ukraine. Для Оксаны это очень непросто, ведь другой континент, смена дня и ночи.

Мы не успеваем спать, поскольку каждый день выступаем в разных городах, а ночью постоянно в пути. Такие концерты – для выносливых людей. Признаюсь, для меня они сложные,

– сказала Муха.

Однако цель, которую звезда ставит перед собой, подбадривает ее. Она знает, зачем делает это. Когда выступает перед воинами, видит их проблемы, стремится помочь.

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Фонд открыл частный реабилитационный центр в Ирпене. Теперь не нужно платить за аренду и можно вкладывать средства в лучшие аппараты, приглашать еще больше и лучших врачей, своевременно выплачивать им зарплату. А на сложнейшие операции перевозить военных в США.

"Хотелось бы, чтобы о существовании Next Step Ukraine знали как можно больше людей. Военным есть на кого положиться, их всегда услышат. Учредительница и президент фонда – Ирина Ващук отдала свой дом, чтобы во время лечения нашим ребятам было где проживать. Это абсолютно бесплатно. В доме есть кухарка, уборщицы. Ира перестроила дом так, чтобы наши воины могли подниматься на колясках. Первый этаж для них. Также приобрели 2 квартиры, где живут военные", – поделилась исполнительница.

Интервью с Оксаной Мухой в видеоформате: смотрите видео онлайн