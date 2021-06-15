Внук Елизаветы II Питер Филлипс официально развелся с женой

Самый старший внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс официально стал холостяком. О разводе с женой Отем он объявил еще в феврале прошлого года. Только сейчас бывшим удалось уладить все финансовые аспекты.
В понедельник, 14 июня, бывшая супружеская пара опубликовала официальное заявление о завершении бракоразводного процесса, который затянулся на полтора года. Их разрыв одобрил Высший суд Лондона. Так, 43-летний первенец принцессы Анны Питер Филлипс стал первым внуком королевы Елизаветы II, который расстался с женой.
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Хоть это печальный день для Питера и Отем, они по-прежнему ставят благополучие и воспитание своих прекрасных дочерей Саванны и Айлы на первый план. И Питер, и Отем довольны, что мирно решили вопрос с детьми,
– говорится в официальном заявлении експодружжя.
Добавим, Питер Филлипс и Отем обратились к общественности и представителям прессы с просьбой не вмешиваться в личную жизнь, ведь как они, так и их дочери адаптируются к новому периоду.
Питер Филипс с бывшей женой и детьми / Фото Getty Images
Развод Питера Филлипса с женой Отем
- Инициатором развода после 12 лет брака стала невестка королевы Елизаветы II. Она приняла решение уйти от мужа из-за семейных проблем. Отем планировала вернуться в Канаду и забрать с собой дочерей – 10-летнюю Саванну и 9-летнюю Айлу, из-за чего королевский потомок был опустошен.
- Бывшая жена Питера Филлипса – любимица Ее Величества, поэтому Елизавета II болезненно отреагировала на развод. Она расстроилась, однако поддержала пару в желании совместно воспитывать детей.