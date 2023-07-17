Все верят в деньги, – внучка секретаря СНБО Данилова ответила, кто спонсирует ее карьеру певицы

Внучка секретаря СНБО Алексея Данилова представила новый клип, который показали на экранах в центре Киева. В сети заподозрили, что Маша вложила большую сумму для рекламы – артистка ответила и призналась, кто спонсирует ее.

16-летняя певица Маша Данилова на днях представила новый клип. Он был показан на главных экранах страны – фасадах одного из торговых центров в Киеве.

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"Мечта, которая кажется недостижимой, становится реальностью! Все возможно, если очень сильно верить и много работать! Все реально, друзья!" – написала Маша Данилова под видео, где показала свой клип на большом экране.

Маша Данилова презентовала клип в Киеве: видео

Зависит ли Маша от семьи финансово

По сети прокатились слухи, будто певица заплатила за рекламу своей видеоработы около миллиона гривен. Так что пользователи сети начали обсуждать, кто спонсирует карьеру внучки Алексея Данилова.

Маша Данилова ответила, что получила 30-секундный ролик на большом экране бесплатно. По ее словам, это благодарность от ТРЦ и платформы DITY. HELP.

Я и моя семья не зависим друг от друга финансово. Мне приятно наблюдать за реакцией и интересом к моей личности в разных СМИ. На сегодняшний день мы все знаем о доходе артиста от цифровых площадок и роялти. Благодаря хейтерам, я даже немного заработала, потому что мой клип посмотрели много раз,

– поделилась артистка.

Девушка добавила, что попала под волну хейта из-за известной фамилии. Но призналась, что получает поддержку от семьи и самого дедушки.

"Так сложилось, что я – внучка своего дедушки, который является уважаемым лицом в стране. Все думают, что это круто и легко, но нет, мне в несколько раз сложнее. К сожалению, никто не верит в искренность, все верят в деньги. Наверное, читать о средствах интереснее, чем о чистой мечте и большом труде. Меня поддерживает вся семья, а дедушка один из первых, кто слушает мои песни и гордится мной, он консервативен и воспитал всех так, чтобы не нуждаться в помощи, а делать все самостоятельно. Я рада, что в своем возрасте могу помогать и развиваться".