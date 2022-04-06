"Вношу весомый вклад для победы": чем во время войны занимается участник "Холостячки" Ковтуненко

Участник "Холостячки" Евгений Ковтуненко активно занимается волонтерством во время войны. Он рассказал, как узнал о войне, и что делает для победы Украины.

Во время полномасштабной войны каждый воюет на своем фронте. В случае участника 1 сезона "Холостячки" – это информационный фронт, а также волонтерство.

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Что делал Ковтуненко, как только началась война

Владелец юридической компании и ресторана, инфлюэнсер Евгений Ковтуненко 24 февраля очнулся от звонка брата.

"Я проснулся от звонка брата и услышал: "Братан, началось". Дальше все, как в тумане. Спасло только то, что мы произносили действия. В течение первых 10 минут уже сидели в машинах с полными баками и уезжали, как нам казалось, в безопасном направлении на запад. Но по дороге читали новости и видели, что бомбят уже всю страну…" – поделился мужчина.

Буквально с первого дня войны с менеджментом моего ресторана мы решили передать все продовольственные запасы в поддержку киевской терробороны. Раздали деньги сотрудникам и отпустили всех спасать себя и свои семьи,

– рассказал Евгений Ковтуненко.



Евгений Ковтуненко с братом и Алексеем Тригубенко / Фото с инстаграма шоу "Холостяк"

Чем занимается во время войны

Участник реалити присоединился к батальону блогеров и поддерживал информационную политику страны, собирал средства на бронежилеты.

В инстаграме провожу свой традиционный юридический марафон. Бесплатно отвечаю на вопросы подписчиков. Потому что в этой военной обстановке люди просто не успевают понять, какие права имеют, что можно делать, а чего нельзя,

– поделился Евгений.

Также мужчина встретился с Алексеем Тригубенко и Андреем Рыбаком. Они занимаются сбором средств для закупки тепловизоров. Ковтуненко также признался, что является лейтенантом запаса. Однако его еще не мобилизовали.

"Я военнослужащий Украины – лейтенант запаса! С первого дня войны связался со своими кураторами, чтобы узнать, когда призыв военнослужащих с моей специальностью. В моем случае призыв осуществляется позже. А пока как бизнесмен и инфлюэнсер вношу не менее весомый вклад в нашу победу! И призываю каждого украинца делать все возможное для своей страны", – подытожил блогер.