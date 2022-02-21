Вместе с ним ходим на футбол, – Вакарчук впервые рассказал, кому посвятил известную песню "Мить"

Украинский исполнитель Святослав Вакарчук в 5 выпуске шоу "Голос країни" поделился после выступления одного из участников, что песня "Мить" для него очень особенная. Он ее написал для украинского военного, который получил ранение под Дебальцево.

На сцене "Голоса країни" 12 сезон выступил учитель английского языка Александр Захаров, который после рабочего дня работает в музыкальном коллективе "Зубр". Для слепых прослушиваний он выбрал песню "Мить" Святослава Вакарчука, но не сумел ею развернуть ни одно из кресел судей.

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Александр Захаров – Мить: смотреть видео онлайн

"Перед глазами герой, о котором я писал"

Автор песни после выступления подошел к участнику и поделился, что для него большая честь, что на сцене проекта поют его песни. Однако он уверен, что если бы Александр выбрал другую композицию, к примеру, "Не питай" или "Обійми", он бы воспринял ее по-другому и даже развернулся бы к нему. А все потому, что песня "Мить" – это об особенном друге Святослава, который получил ранение в российско-украинской войне.

...Я бы смог абстрагироваться от контекста, который я лично испытал. А тут, я не смог – она (песня) настолько мне близка и я ее настолько сквозь слезы пережил, что у меня перед глазами герой, о котором я писал... Это мой друг... Его зовут Вадим Довгорук и я передаю ему привет,

– рассказал Вакарчук.

По его словам, произошло все под Дебальцево, когда украинские солдаты попали в окружение. Среди них был Вадим, которому осколком гранаты оторвало руку. Это был февраль месяц, и он трое суток пролежал на снегу без сознания. За это время ему обледенели конечности, поэтому и их пришлось впоследствии ампутировать. Лидер группы "Океан Эльзы" признался, что очень переживал, когда его увидит, но когда это произошло, Вадим улыбался.



Вадим Довгорук / Фото с сайта Минобороны Украины

"Он счастлив, что живой, что он пережил все это, что имеет возможность дышать и видеть мир. И он настолько меня тогда вдохновил, и "весна, которая наступает через мгновение" – о нем. История, насколько это можно, закончилась счастливо, у него полноценная жизнь, женился, у него красивая дочь, мы с ним друзья, вместе ходим на футбол, – рассказал Святослав.

В итоге он подчеркнул, что украинцы сейчас живут в очень непростое время, когда на Востоке нас каждый день защищают ребята. "Поэтому нам всем нужно их поддерживать и максимально помнить о них", – говорит артист.

Реакция сети

Фанаты мгновенно отреагировали на историю песни Святослава и поблагодарили за смысл, который он в нее вложил, а также написали слова благодарности ветерану войны Вадиму:

"Святослав... Все, кто любит и понимает, тот слушает и слышит... Спасибо за историю песни. Можете подробнее или хотя бы как можете объяснять про каждую песню... Все люди понимают по-своему";

"Хорошо спел Александр. Песня, от которой сердце сжимается каждый раз. История Вадима поразила до глубины души. Слава Украине! Героям слава!";

"Да уж за одну эту песню Вакарчуку – большая благодарность! Это настоящий мороз по коже всегда. И я впервые услышала историю песни. Спасибо, Славка";

"Не спіши, най вона зачекає ще мить..." После услышанной истории о Вадиме, каждое слово в этой песне воспринимается по-другому. Спасибо нашим защитникам. Все будет Украина!!!";

"Александр хорошо исполнил песню, чувственно. Вадиму Довгоруку, защитнику Украины, низкий поклон за мужество, если герой выжил, пусть живет долго и счастливо";

"Слава, благодарю тебя за эту песню, но еще больше за объяснение, побудившее написать ее и о чем она. После этого я переслушал ее и прослезился. Очень крутая песня! Обожаю тебя!!!"

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!