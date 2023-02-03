Влада Яму раскритиковали из-за фото из Майами: за него вступилась жена

Украинский танцовщик Влад Яма объявил об аукционе, но в ответ снова получил порцию критики. На этот раз за него вступилась жена Лилия.

Танцовщик и хореограф Влад Яма, который находится в США и проводит там благотворительные мероприятия, поделился с фанами новостью. Он организовал "день лотов" с ним, которые можно было приобрести.

Читайте также На болота не хочет: Линникова не вернулась в Россию после "Мисс Вселенная", но в США ей страшно

Почему Влада Яму раскритиковали

Танцовщик дал возможность поклонникам приобрести оригинальные лоты с его участием – от поздравлений и совместного сообщения до менторства, тренировок. Также среди лотов были такие: Влад Яма предлагал стать ведущим или провести DJ-set. Хореограф заверил, что часть средств по продаже лотов передаст на нужды ВСУ.

Для подогрева любопытства Влад Яма опубликовал фото с пляжа в стиле "Спасателей Малибу" с локацией Майами. И, вероятно, это архивное фото.



Влад Яма / Фото с инстаграма Влада Ямы

Похоже, именно фотография разозлила некоторых пользователей сети, поэтому они написали гневные комментарии:

"А в это время на войне гибнут лучшие…";

"А вернуться в Украину не планируете?";

"Харьков рад за вас";

"Можно было бы другое фото выложить";

"Ну да, только элита может помочь за границей, а обычные люди, не имеющие возможности ездить туда, воюют на нуле, в окопах".

Но стоит отметить, что многие призывали не осуждать танцовщика:

"Не суди, и не судим будешь. А помогать обычно нужно, и каждый это делает, как может";

"Из Украины выехало около 12,5 миллионов человек. Я уверена, что из них третья часть мужчин. Никто не хочет умереть и у каждого свой метод самозащиты";

"Помогайте ВСУ всеми возможными способами!!! Это обращение ко всем";

"Прочла комментарии и ужаснулась... Люди, вы действительно верите, что Влад Яма сделает большую "погоду" на войне? Победа не возможна без тыла".

За Влада вступилась жена

Лилия Яма на этот раз не смолчала и ответила комментаторам под сообщением звездного мужчины. Она снова подчеркнула, что никто не должен осуждать чей-то выбор.

Никто не имеет права осуждать право выбора каждого из нас! Не судите, чтобы вас не судили. Никто не знает обстоятельств каждого…

– написала Лилия.



Скриншот из инстаграммы

, жена Влада Ямы похоже отвечала на вопросы сторонников о том, почему их семья остается за границей. Она писала, что это "личное дело каждого" и что уважает выбор каждого человека.

Влад Яма и сам обратился к подписчикам в инстаграм-сториз. Он заявил, что не видит необходимости что-то кому-то доказывать.

"Отдельно спасибо категории людей-советчиков вроде "ты должен" (далее не важно) и "а почему не с автоматом" за то, что обнаружили себя… и пошли на другие страницы. Ну или я помог. Да, ситуация экстремальная, каждый имеет право на свое мнение. Но я не вижу смысла что-то кому-то доказывать, есть более важные дела. Люблю вас".



Влад Яма о хейтерах / Фото с инстаграм-сториз