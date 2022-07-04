"Прощайся с карьерой": Владимир Остапчук показал угрозы от отца бывшей жены

Украинский телеведущий Владимир Остапчук на днях попал в очередной скандал с бывшей супругой. После обнародованных фактов об экскохане ему стал угрожать отец Елены.

После признаний телеведущего Владимира Остапчука о бывшей жене ему начал писать отец Елены Войченко. Содержание переписок шоумен показал в инстаграм-сториз.

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Владимиру Остапчуку угрожают

Сергей Войченко написал бывшему зятю, что он вроде бы уклонился от службы в Вооруженных Силах. Он пригрозил ведущему открытием дела, если тот не удалит информацию об Елене.

Сергей Войченко, отец моей бывшей жены, уже пустился в конкретные угрозы против меня. Угрожает мне расправой. Эти бандиты безнаказанно уже много лет запугивают людей.

– прокомментировал Владимир.

"Я не боюсь этих подонков. Но если что-то случится со мной – это дело рук Сергея Войченко или его сына Романа, которого, по словам местных жителей, выпустили на свободу. Ходатайства в прокуратуру уже поданы".

Владимир Остапчук добавил, что отец экс-жпны уже совершал на него нападение 2 года назад. Тогда все зафиксировала полиция. Шоумен отметил, что родные Елены Войченко не дают его родителям видеться с внуками.

Теперь вы понимаете, почему я молчал три года. Это ужасные люди. На фото моя мама, которой Сергей Войченко запретил видеть внуков. Так и сказал: "Я вас к внукам не пущу". И дети мои все прошедшее лето были у одних родителей. А моих – просто не пускали и не давали видеть,

– отметил ведущий.

Владимир Остапчук пожаловался на угрозы / Фото с инстаграм-сториз

Как начался скандал