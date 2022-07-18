"Разжигаем ненависть": Дантесу "прилетело" от россиян в Израиле
Источник:инстаграм Владимира Дантеса
Неделю тому назад Владимир Дантес выехал из Украины в Израиль, чтобы дать там несколько благотворительных концертов. Однако нарвался на гнев россиян. Те говорят, что певец и другие артисты разжигают к ним ненависть.
В Тель-Авиве Дантес выступил в рамках благотворительного тура "Доброго вечора, ми з України". С ним пели Монатик, Настя Каменских, Потап, Alina Pash, группа KAZKA, а зал был в сине-желтой символике и украинских флагах. Поэтому русские Израиля разгневались и стали слать письма, что такие, как Дантес "разжигают ненависть".
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Как Дантесу "прилетело" от россиян в Израиле
О том, что обидел россиян, певец узнал уже в Хайфе, куда приехал с концертом. Там эмигранты из россии устроить целый митинг в поддержку тех, кого притесняют.
Мы выступаем, собираем деньги для Украины, поддерживаем временно переселенных. Напоминаем миру, что война продолжается, и нужно продолжать делать все, что только можно ради победы Украины, приводим факты, показываем, что происходит в стране. А после террористического нападения в Виннице россияне делают митинг, что их притесняют и ненавидят,
– написал Дантес.
Однако добавил, что россияне поплатятся и за это: "Как говорят, карма – с*ка. Она очень быстрая и сильная. Каждого догонит".
В сети поддержали Дантеса
- "Русофобия все же недостаточна";
- "От пожизненного позора и проклятия никакие митинги им не помогут";
- "Собралась кучка москаликов помахать флажками за деньги";
- "Стыдно за этот митинг в Хайфе. Но слава Богу, там было три калеки, в отличие от митингов в поддержку Украины, на которые приходят тысячи";
- "Вова, все ок, там этих собак было на пальцах посчитать! Где-то лают, а смелости нет, чтобы выйти. Я из Хайфы, мы за Украину".