Зеленский трогательно высказался о любимой: "Я встречаюсь со своей женой"

Владимир Зеленский живет отдельно от своих детей и возлюбленной. Однако иногда они находят возможность собраться вместе. На днях президент рассказал о свиданиях с супругой.

К тому же, глава государства признался, как пытается поддерживать родных во время войны. Выяснилось, что Владимир Зеленский использует свои юмористические способности и на встречах пытается шутить, чтобы поднять настроение детям, жене и родителям.

Вас также может заинтересовать Это сложная задача, – Елена Зеленская откровенно рассказала об обязанностях первой леди

Как Владимир Зеленский проводит время с женой

Владимиру и Елене удается побыть вместе во время и после рабочих встреч. Также они часто общаются онлайн. Кроме того, первая леди время от времени посещает любимого на работе, правда, в основном с профессиональной целью.

Я встречаюсь со своей женой, и она приходит ко мне. Конечно, мы встречаемся чаще, чем в начале войны, но в любом случае некоторые вопросы безопасности влияют на нашу жизнь.

– рассказал президент Украины.

Что касается традиционных свиданий в кинотеатре или ресторане, то в современных реалиях Владимиру и Елене организовать их очень сложно.



Владимир и Елена Зеленские / Фото с инстаграмма первой леди

История любви Владимира и Елены Зеленских