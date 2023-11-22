Зеленский трогательно высказался о любимой: "Я встречаюсь со своей женой"
Источник:The Sun
Владимир Зеленский живет отдельно от своих детей и возлюбленной. Однако иногда они находят возможность собраться вместе. На днях президент рассказал о свиданиях с супругой.
К тому же, глава государства признался, как пытается поддерживать родных во время войны. Выяснилось, что Владимир Зеленский использует свои юмористические способности и на встречах пытается шутить, чтобы поднять настроение детям, жене и родителям.
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Как Владимир Зеленский проводит время с женой
Владимиру и Елене удается побыть вместе во время и после рабочих встреч. Также они часто общаются онлайн. Кроме того, первая леди время от времени посещает любимого на работе, правда, в основном с профессиональной целью.
Я встречаюсь со своей женой, и она приходит ко мне. Конечно, мы встречаемся чаще, чем в начале войны, но в любом случае некоторые вопросы безопасности влияют на нашу жизнь.
– рассказал президент Украины.
Что касается традиционных свиданий в кинотеатре или ресторане, то в современных реалиях Владимиру и Елене организовать их очень сложно.
Владимир и Елена Зеленские / Фото с инстаграмма первой леди
История любви Владимира и Елены Зеленских
- Звездная пара родом из Кривого Рога. Они учились в параллельных классах, но романтические отношения между ними сложились именно благодаря общему знакомому.
- Интересно, что Владимир и Елена были не только парой, но и коллегами.
- Первая леди активно участвовала в профессиональной деятельности мужа с самого начала его карьеры.
- Сначала она помогала создавать миниатюры для студенческих выступлений в юмористическом шоу КВН.
- Впоследствии Елена стала сценаристом команды мужа "Квартал 95".
- Также Зеленская была сценаристом фильма "Как казаки" и присоединилась к написанию сценариев для телешоу "Вечерний квартал" и "Женский квартал".
- Сейчас первая леди исполняет только обязанности супруги президента Украины. Она призналась, что это очень сложно и ответственно.