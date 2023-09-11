Зеленский признался, не впадает ли в депрессию из-за войны: как его спасают жена и дети

Владимира Зеленского спросили, не страдает ли он от депрессии во время войны. В ответ президент вспомнил о жене и детях.

Президент Зеленский в новом интервью рассказал, что помогает ему держаться во время войны. Он возразил журналисту, который спросил лидера страны о том, не впадает ли Владимир Зеленский в депрессию.

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Как держится Зеленский

Президент отметил, что не страдает депрессией. Однако не мог не вспомнить о том, что действительно заметил за собой изменения.

Нет, я в порядке. Я могу с этим жить. Я смотрю, как я уже говорил, в зеркало, и вижу другого человека, старшего. Возможно, мудрее,

– поделился Зеленский.

Владимир Зеленский признался, что счастлив иногда видеть своих детей, живущих в Украине. По мнению президента, это поколение будет развивать государство.

"И хотя у меня нет много времени, но иногда я смотрю на своих детей. Они в Украине, они очень сознательные украинцы, и я счастлив, что они здесь. Это поколение сделает Украину великой, потому что они очень сильны в своих позициях, в своих ценностях. И они очень свободны. И я очень счастлив", – высказался лидер государства.

Зеленский не смог не вспомнить свою жену. Он сделал комплимент Елене.

Моя жена. Я счастлив, что она у меня есть. Она красивая. Она такая сильная. С каждым днем она сильнее, милее и младше. У нее много энергии,

– считает президент.



Елена и Владимир Зеленские / Фото из инстаграма Елены Зеленской

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