"Очень мило": Владимир Зеленский поцеловал руку первой леди на церемонии в Киеве – нежные фото

Каждый год 24 августа украинцы отмечают День Независимости. Несмотря на военное положение, в Киеве все же состоялись некоторые торжественные мероприятия по случаю праздника. Президент Украины и первая леди также приняли участие в них.

Во время этого один из фотографов поймал трогательный кадр. На фото видно, как мыло Владимир Зеленский целует руку жены.

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Елена Зеленская с мужем на мероприятиях ко Дню Независимости

На фотографии можно увидеть, как президент Украины подошел к первой леди и нежно поцеловал ее руку, Елена Зеленская улыбнулась ему в ответ. В комментариях под публикацией пользователи отметили, что это "очень мило".

Как выглядел Владимир Зеленский

Президент Украины надел стильную и одновременно сдержанную вышиванку. Он подобрал рубашку в цвете хаки с минималистическим дизайном. Она была украшена орнаментом на воротнике и вышитым тризубом на сердце. Президент завершил свой образ брюками и берцами в тон.



Владимир и Елена Зеленская в Софийском соборе в Киеве / Фото прессслужбы

Образ первой Леди Украины

Елена Зеленская выглядела элегантно в белой вышитой рубашке с объемными рукавами и в черных штанах-палаццо. К своему аутфиту она также добавила голубые лодочки и лаконичные серьги.