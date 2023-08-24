"Очень мило": Владимир Зеленский поцеловал руку первой леди на церемонии в Киеве – нежные фото
Источник:Ян Доброносов
Каждый год 24 августа украинцы отмечают День Независимости. Несмотря на военное положение, в Киеве все же состоялись некоторые торжественные мероприятия по случаю праздника. Президент Украины и первая леди также приняли участие в них.
Во время этого один из фотографов поймал трогательный кадр. На фото видно, как мыло Владимир Зеленский целует руку жены.
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Елена Зеленская с мужем на мероприятиях ко Дню Независимости
На фотографии можно увидеть, как президент Украины подошел к первой леди и нежно поцеловал ее руку, Елена Зеленская улыбнулась ему в ответ. В комментариях под публикацией пользователи отметили, что это "очень мило".
Как выглядел Владимир Зеленский
Президент Украины надел стильную и одновременно сдержанную вышиванку. Он подобрал рубашку в цвете хаки с минималистическим дизайном. Она была украшена орнаментом на воротнике и вышитым тризубом на сердце. Президент завершил свой образ брюками и берцами в тон.
Владимир и Елена Зеленская в Софийском соборе в Киеве / Фото прессслужбы
Образ первой Леди Украины
Елена Зеленская выглядела элегантно в белой вышитой рубашке с объемными рукавами и в черных штанах-палаццо. К своему аутфиту она также добавила голубые лодочки и лаконичные серьги.Справка! Раньше каждый год 24 августа, когда мы отмечали День Независимости, все отдыхали. Но все изменилось с началом полномасштабной российской агрессии против нашего государства. В 2022 году День Независимости был рабочим днем. 27 июля в парламенте продлили военное положение еще на 90 дней, до 18 ноября. Во время такой ситуации в стране дополнительные выходные в государственные праздники не предоставляются. Об этом говорится в законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Это значит, что в День Независимости украинцы работают.