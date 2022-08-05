Мощная инициатива Зеленского UNITED24: какие мировые звезды стали амбасадорами платформы

Президент Владимир Зеленский положил начало инициативе UNITED24, к которой приобщилось немало знаменитостей. Читайте, кто именно из известных людей помогает Украине.

Несколько месяцев назад президент Владимир Зеленский представил особую платформу, предназначенную для сбора средств на нужды Украины. UNITED24 – так назвали международную инициативу – направлена на доказательство того, что зло не может победить.

Читайте также Рок-легенда Оззи Осборн выпустит пластинку в цветах украинского флага: какой она будет

Кто присоединился к инициативе UNITED24

Андрей Шевченко

После запуска благотворительного проекта к инициативе начали приобщаться знаменитости. Самым первым стал бывший футболист Андрей Шевченко. Его миссия – распространять информацию об Украине в мире. У Шевченко есть немало спортивных достижений и наград, поэтому его мировой авторитет будет удачно направлен на увеличение международной помощи.



Зеленский и Шевченко / Фото с телеграма Зеленского

Элина Свитолина

Второй к UNITED24 присоединилась известная и успешная теннисистка Элина Свитолина. Она также знаменита на весь мир, поэтому будет работать над тем, чтобы привлекать людей к еще более мощной помощи Украине, в гуманитарных сферах в частности.

Лиев Шрайбер

Известный актер Лиев Шрайбер является соучредителем благотворительной организации BlueCheck, но это не помешало ему присоединиться к работе United24 в качестве посла в гуманитарном направлении. Организация звезды финансирует программы психологической поддержки и эвакуации более двадцати тысяч детей-сирот из интернатов и детских домов разных областей. Также она помогает семьям переселенцев во Львове.

Imagine Dragons

Следующим послом инициативы президент Зеленский объявил легендарную группу Imagine Dragons. В их цели вошла задача продвигать медицинскую помощь. Прежде они присоединились к сбору на скорые, которые начала первая леди Елена Зеленская.



Зеленский и Imagine Dragons / Фото из инстаграма группы

Демная Гвасалия

Креативный директор всемирно известного бренда Balenciaga Демна Гвасалия тоже присоединился к фандрейзинговой платформе. Дизайнер будет поддерживать ее по направлению "Восстановление Украины".

Кроме того, Balenciaga создали специальный свитшот с символикой Украины, 100% прибыли по продаже которых будет перечислено для восстановления государства после разрушений.



Зеленский и Демная Гвасалия / Фото с телеграма президента

Успехи платформы UNITED24

Владимир Зеленский опубликовал видео, где показал успехи его благотворительной инициативы. Он поблагодарил всех причастных.

К платформе UNITED24 присоединились люди из 110 стран мира, а общая сумма благотворительных взносов пересекла отметку в 6 миллиардов гривен. Спасибо всем, кто приобщается! Не переставайте поддерживать Украину. Для нас важен каждый вклад,

– написал президент.

Как сообщили в ролике, инициативу поддерживают по всему миру. Самый маленький донат – 2 цента, самый большой – 4088 долларов. Также Украина получила 755 миллионов гривен на армию дронов, а собравшая Зеленская 200 миллионов гривен пойдут на скорые. Приобретены уже 24 машины скорой помощи, рентгеновские установки, наркозно-дыхательные аппараты, вертолет и многие другие вещи, которые будут работать на победу страны.

Как UNITED24 работает на победу: