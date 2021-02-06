6 февраля первой леди Украины Елене Зеленской исполняется 43 года. По случаю Дня рождения жены Владимир Зеленский написал стихотворение и публично поблагодарил любимую за то, кем он стал.

Уже традиционно Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жену с новым годом жизни публично. В сети он опубликовал милое невиданное ранее фото Елены Зеленской и удивил креативом, так как написал для нее стихотворение.

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Владимир Зеленский поздравил жену с днем рождения

В коротком стихотворении муж поблагодарил жену за детей, поддержку и мудрость. Он подчеркнул, что Елена Зеленская сыграла решающую роль в его карьере.

С днем Рождения, моя. Обожаю мысли твои. Спасибо за то, что было. И, надеюсь, еще будет. За правду, за глаза, за шутки, за то, кем без тебя не стал бы. За то, что наши дети самые лучшие (для меня) в мире. Спасибо за все. С любовью, твой ВЗ,

– написал президент Украины.

Трогательный стих он дополнил забавным черно-белым фото жены. На нем Елена Зеленская предстала в стильном жакете и с легкой фирменной прической. На ней не было никаких аксессуаров, только легкий макияж, который подчеркнул изящную внешность. Фотограф подловил первую леди настоящей – с широкой улыбкой и закрытыми глазами.



Елена Зеленская / Фото Instagram / @zelenskiy_official