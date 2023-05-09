Вел себя свысока, - Шумко из "Женского квартала" раскритиковал "напыщенное" поведение лидера Kalush

Актер и ведущий Владимир Шумко высказался о недоброжелательном отношении к лидеру группы Kalush Orchestra. Все из-за его "напыщенного поведения" на одном из проектов.

Звезда "Женского квартала" Владимир Шумко рассказал о своем отношении к лидеру Kalush Orchestra Олегу Псюку. Актер вместе с рэпером принимал участие в шоу "Львы на джипе" год назад, – с тех пор Олег запомнился ему крайне неприятно.

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Шумко раскритиковал Олега Псюка

Владимир Шумко рассказал о пренебрежительном отношении Олега к участникам и ведущим шоу. Хотя в то время он еще не был так популярен и известен.

То, что я видел тогда: пришел для меня неизвестный исполнитель и начал вести себя, как Канье Вест. Просто свысока, свысока к людям, которые его пригласили и делают этот проект. Возможно, действительно, у него есть там какие-то рамки, но всегда, когда ты идешь куда-то, надо спросить "Куда я иду и что я могу там делать?". Не понравилось все его напыщенное поведение, дерзость, отношение,

– рассказал юморист.

Но Владимир Шумко напомнил, что говорит о его прошлых впечатлениях. Теперь он благодарен музыкантам за помощь стране. "Я сейчас говорю о нем в тот момент, что я увидел. То, что они стали известны на весь мир и путем этого помогают нашему государству, ВСУ, приближают победу – это очень круто, я их за это уважаю. Но я не могу отказаться от тех слов и того, что я видел. Лично Kalush я не воспринимаю".

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