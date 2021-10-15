Владимир Остапчук с женой признались, готовы ли к совместным детям

Украинский шоумен Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк уже год находятся в браке. Супруги признались, что планируют пополнение в семье. Ведущий хотел бы снова стать отцом дочери.

Сейчас супруги Владимир Остапчук и Кристина Горняк обустраивают новое семейное гнездышко – работают над совместным домом. По словам жены шоумена, в доме будет одна комната для их ребенка.

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Хотят ли детей Владимир Остапчук и его жена

Жена известного телеведущего призналась, что уже готова к появлению общих детей. Супруги готовятся к пополнению в семье. Это подтвердил и Владимир Остапчук.

Мы же хотим, чтобы у нас была ляля, мы ее называем Валентина. Это мы смеемся, потому что у Кристины такой характер – она ​​такой юрист: печати ставим, зайдите после обеда, я занята. Я говорю, как бы ее не назвали, она будет как паспортистка, а всех паспортисток зовут Валентина,

– с юмором поделился шоумен.

Также телеведущий признался, что хотел бы стать отцом дочери. "Мне кажется, что парня труднее воспитывать. А девочка – она ​​такая принцесса", – подчеркнул Остапчук.



Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото с инстаграма Владимира Остапчука

Отметим, что в январе этого года Владимир Остапчук признавался, что уже говорил с женой о будущих детях, однако тогда они еще их не планировали. Похоже, теперь супруги перешли на новый шаг.

Стоит добавить, что шоумен воспитывает двух детей от брака с бывшей женой Еленой Войченко: 8-летнюю дочь Эмилию и 3-летнего сына Эвана. Экс-супруги долго не могли договориться об урегулированном графике свиданий с детьми. Поэтому Остапчук даже вызывал полицию.