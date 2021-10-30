Владимир Остапчук с женой отдыхают в Париже: очаровательные фото супругов
Источник:инстаграм Владимира Остапчука
Украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной Горняк проводит короткий отпуск во Франции. Они поделились новыми волшебными фото с отдыха.
Супруги Владимир Остапчук и Кристина Горняк неожиданно решили на несколько дней улететь в Париж. Там они посетили оперу и наслаждались видами.
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Новые фото из отпуска Остапчука
На одной из прогулок по столице Франции супруги устроили атмосферную романтическую фотосессию. Шоумен надел светлую рубашку, бежевый тренч и замшевые коричневые туфли. Он подарил любимой букет из оранжевых тюльпанов.
Кристина Горняк также позировала перед камерой в стильном наряде. Она примерила белоснежную кофточку и бежевые брюки. Сверху звездная жена накинула кожаное пальто кирпичного цвета.
Детали образа нотариуса добавляли элегантности: черный кожаный берет, солнцезащитные очки, оранжевый атласный шарф и светлые ботинки на высоких каблуках. Кристина распустила и выровняла волосы, а на лице сделала макияж.
Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк
В инстаграме жена Владимира Остапчука поделилась впечатлениями от путешествия.
Париж – город любви, моды, долгих прогулок, красивых закатов и рассветов, свежих багетов и холодненького шампанского! Купить билеты на самолет, полететь на два дня с мужем в Париж и остаться еще на два дня с подругами – идеальная мысль!
– написала Кристина Горняк.
"Была в Париже несколько раз и четко понимаю, что здесь необходимо гулять пешком, а для этого стоит выбирать отель в удобной локации! Жили мы с видом на Эйфелеву башню, а за углом был Grand Opera – просто вау, просто мечта! Просыпались на этот раз рано, чтобы все успеть, так и получилось! Утром я успевала не спеша сделать свой morning routine, потом с Вовой вкусно позавтракать и посещать все хорошие места осеннего Парижа!" – добавила звездная жена.
Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото з інстаграму шоумена
Поклонники написали множество комментариев под заметками и засыпали комплиментами звездных супругов.
- "Невероятно красивые и счастливые";
- "Как красиво";
- "Красивые. Любви вам";
- "Невероятно красивые";
- "Шикарные фото";
- "Какие вы невероятные. Фото стильные и атмосферные".
Текст публикации Кристины Горняк
Париж – город любви, моды, долгих прогулок, красивых закатов и рассветов, свежих багетов и холодненького шампанского!
Купить билеты на самолет, полететь на два дня с мужем в Париж и остаться еще на два дня с подругами – идеальная мысль!
Была в Париже несколько раз и отчетливо понимаю, что здесь необходимо гулять пешком, а для этого стоит выбирать отель в удобной локации!
Жили мы с видом на Эйфелеву башню, а за углом был Grand Opera – просто вау, просто мечта!
Просыпались на этот раз рано, чтобы все успеть, так и получилось! Утром я успевала не спеша сделать свой morning routine, потом с Вовой вкусно позавтракать и посещать все хорошие места осеннего Парижа!