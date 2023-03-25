Владимир Остапчук нарушил молчание по поводу развода с второй женой: "Пошел к психологу"

Шоумен Владимир Остапчук впервые высказался о разводе с Кристиной Горняк. Он признался, что после перемен в личном пошел к психологу.

Украинский ведущий Владимир Остапчук принял участие в кулинарном шоу, где впервые заговорил о личной жизни. Евгений Клопотенко предположил, что шоумен пережил стресс из-за расставания и войны.

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Владимир Остапчук о разводе с супругой

Ведущий лаконично прокомментировал развод с Кристиной. Он признался, что снова начал ходить к психологу.

Я тебе скажу. После некоторых изменений в личной жизни я пошел к психологу. Я и раньше ходил, потом закинул. Для меня очень важно говорить. Проговаривать,

– поделился Владимир Остапчук.

Об отношениях с бывшей женой

, недавно друг Владимира Остапчука подтвердил , когда он расстался с Кристиной Горняк, хотя переживать разрыв ему было непросто. Также он признался, что знаком с новой избранницей шоумена – Екатериной Полтавской.

Шоумен также рассказал о детях от первого брака с Еленой Войченко. Он вспомнил их давнюю встречу, которая была в конце лета 2022 года. Остапчук также признался, что у него стабилизировались отношения с бывшей женой.

"У нас были какие-то благотворительные концерты, и я с ними несколько раз встречался вживую, но это было уже очень давно. Переписываемся, общаемся с детьми (сейчас, – 24 Канал). Скажу так – нормализовались отношения с Еленой. И есть вещи, которые я говорил публично и за которые мне стыдно. Поэтому жизнь есть жизнь".