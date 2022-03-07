Владимир Остапчук вступил в ряды терробороны: поддержала ли его жена и где она сейчас

Телеведущий Владимир Остапчук вступил в ряды территориальной обороны. Его супруга призналась, что была против этого, поскольку у Владимира нет военного опыта. Также Кристина сообщила, что они уехали из Киева.

Кристина и Владимир, как и все украинцы, мечтали о счастливом будущем, строили его в свободной и мирной стране. Но утром 24 февраля все оборвалось. В Украину пришла война, которая до сих пор уносит жизни не только военных, но и гражданских людей. Из-за постоянных обстрелов супруги приняли решение покинуть Киев.

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Владимир Остапчук вступил в терроборону

О временном переезде Кристина сообщила в инстаграм-сторез. Звездная супруга призналась, что они переехали из Киева, но покидать Украину не собираются. Здесь родители и родные супругов, поэтому они остаются вместе с ним.

Остапчук присоединился к терробороне. Кристина призналась, что была против этого, поскольку у мужа нет военного опыта. Пока неизвестно, к какому именно подразделению и в каком городе Владимир стал на защиту государства.

Мы уехали из Киева. Считаю, что из-под обстрелов обязательно нужно уезжать, если есть возможность. Но мой муж решил быть в Украине. Также здесь наши родители. Стараемся быть полезными, помогать как можем. Также Вова решил находиться в терробороне. Хотя я была против, потому что у него нет военного опыта. Но верю в лучшее для каждого из нас,

– поделилась Кристина.



Остапчук и Горняк выехали из Киева / Скриншот инстаграм-сторез Кристины Горняк

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