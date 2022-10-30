После слухов о разводе: Владимир Остапчук вернулся в инстаграмм – что опубликовал
Источник:инстаграмм Владимира Остапчука
Телеведущий Владимир Остапчук наконец-то вернулся в инстаграмм. После продолжительных слухов о разводе с женой он опубликовал фото с вечеринки.
Владимир и Кристина не комментируют слухи о разводе. Жена Остапчука активна в соцсетях, показывает свою жизнь, а сам Владимир долгое время отсутствовал в инстаграмме.
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Владимир Остапчук вернулся в инстаграмм
Шоумен вернулся в социальную сеть, опубликовав черно-белый кадр, где позирует с искренней ухмылкой на вечеринке. Под фото Остапчук написал: "Все довольны?".
Скриншот из инстаграмма Владимира Остапчука
Такое фото и текст Остапчука подписчики восприняли как доказательство того, что он развелся с женой Кристиной. Отметим, что 15 октября была годовщина свадьбы Горняк и Остапчука, однако они не упоминали о ней в сети.
- "Еще дом недостроили, а уже все. Все так быстро закончилось, как и началось".
- "Нет, не довольны! Очень грустно! Я радовалась, что вы такая позитивная, веселая семья! Потрясена этой новостью!"
- "Если вы о разводе, то это только ваше дело. Мы не можем быть ни довольны, ни грустны. А по возвращению в инстаграмм, то да, рады снова видеть вас здесь".
- "Будем довольны, когда дети будут с мамой и папой".
- "Один развод – может случайность, а два – диагноз".
Напомним, на днях телеграмм-каналы начали распространять новость о том, что Кристина и Владимир официально развелись и несколько недель назад даже получили документы о расторжении брака. В ответ на эти слухи блоггерка сообщила, что по паспорту она все еще Остапчук.