"Отстаньте от женщин": реакция сети на извинения Остапчука и Позитив из-за сексизма в шоу

Шоумен Владимир Остапчук, певец Позитив и блогер Богдан Буше попали в громкий скандал в сети. Они нарвались на хейт из-за своих высказываний о бритье женского тела. Следовательно, Остапчук и Позитив прокомментировали свои слова.

Они отметили, что высказали только собственное мнение, которое не хотели никому навязывать. Здесь следует добавить, что Богдан Буше, который принимал участие в шоу и оскорбительно высказался о женщинах, пока не прокомментировал этот инцидент.

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Владимир Остапчук отреагировал на хейт

Ведущий подчеркнул, что сказал собственное мнение, поэтому он не отвечает за всех мужчин.

Мужчина имеет право говорить, что ему нравятся бритые девушки. Это личное пристрастие, а не сексизм, до тех пор, пока мужчина не говорит, что женщина – это не женщина, если она не брита. В выпуске такого нет и не может быть. Ни один из нас не сказал, что наличие или отсутствие волос на теле женщины определяет ее как женщину, или ее привлекательность для всех мужчин.

– поделился Владимир.

Реакция сети

Часть комментаторов негативно отреагировали на пост-разъяснения от ведущего, ведь убеждены, что публичные люди должны отвечать за свои слова:

"Остапчука было приятно слушать на Евровидении, но с тех пор он перестал читать тексты из бумажки и разочаровал, потому что мы услышали его мнение";

"Чучало. Нужно думать, что говоришь, мекнутий";

"Свое мнение будешь дома маме рассказывать. В публичном пространстве надо сначала думать, а потом говорить";

"Отстаньте от женщин";

"Многие девочки в ВСУ, думаю, не всегда имеют возможность бриться. Так они тоже не 10/10?".

Впрочем, были и те, кто поддержал позицию шоумена:

"Интересно, почему некоторых женщин все эти высказывания субъективные зацепили за живое, а некоторых вообще не коснулось";

"Какие девушки недалеки сейчас. Ну кто вас обидел? Мне как девушке неприятно смотреть на других девушек, которые не ухаживают за собой. Не моют голову, не бреют ноги и все остальное. А также вспомните, как вы мужчин обсуждаете между собой";

"Да это же шоу, где ребята просто высказали свое мнение. Люди, опомнитесь. Если мне что-то в ребятах не ок, то я просто выбираю того, кто мне нравится, и кому я нравлюсь".

Позитив отреагировал на скандал

Певец извинился и отметил, что слова на шоу о депиляции у девушек были его личным мнением. Он не пытался навязать его другим или дискриминировать кого-нибудь.

У каждого есть свои личные предпочтения, подчеркиваю – личные. Каждый человек имеет право на самовыражение. Такое, как он или он себя более комфортно чувствует, в душе и снаружи. И считаю, что кенселить человека за личное мнение или вкус неправильно, потому что тогда непонятно, за какую свободу самовыражения мы боремся,

– сказал исполнитель.

Реакция сети

Многие поклонники поддержали певца, они отметили, что каждый имеет право высказывать свое мнение:

"Соглашаюсь. У каждого есть право на свое мнение";

"Мы свободная страна, где можем свободно выражаться, а не думать, что же скажут люди, услышав мое мнение";

"Жаль, что настало время, когда за своем мнению мы должны просить прощения перед кем-то. Это наше мнение и наш выбор, такой же как и тех девушек, которые решили оставить волосы на теле, но они не извиняются за это";

"Каждый имеет право на мнение и на самовыражение".

Некоторые пользователи все равно негативно отреагировали на извинение артиста: