"Спасибо твоей маме за тебя": Остапчук залюбовал фото со своей дочерью в ее день рождения

Телеведущий Владимир Остапчук тронул кадрами со своей дочерью Эмилией, которая сейчас живет в Канаде. Звездный папа нежно поздравил девочку с днем рождения и поблагодарил бывшую жену.

Эмилии исполнилось 10 лет. Хотя дети Остапчука сейчас живут в Канаде, он часто общается с ними по видеозвонку.

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Звездный телеведущий посвятил трогательный пост своей дочери по случаю ее дня рождения, которую она праздновала 5 июня. К публикации Владимир добавил милые фото с Эмилией.



Владимир Остапчук с дочерью / Фото из его инстаграммы

Остапчук трогательно поздравил дочь

Остапчук заявил, что очень счастлив быть ее папой, хотя и скучает из-за расстояния. Кроме того, ведущий поблагодарил бывшую супругу, Елену Войченко, которая родила ему детей.

Эмилия, моя принцесса… Спасибо, что когда-нибудь выбрала меня быть твоим папой. Я безгранично тебя люблю, как к Луне и обратно. С твоим 10 днем рожденья! Ты сейчас очень далеко, но ближе всего в самом сердце! И благодарю твою маму за тебя. Твой отец,

– обратился Владимир.



Дочь Владимира Остапчука / Фото с его инстаграммы

Напомним, что во время полномасштабной войны бывшая супруга Остапчука вместе с дочерью и сыном Эваном уехала в Канаду. Там семья имеет вид на жительство, ведь до этого они также проживали в этой стране. Шоумен последний раз видел детей в начале мая, когда был в Канаде с благотворительным концертом.

Остапчук и Елена Войченко женились с 2007 по 2020 год, но новость о разводе появилась еще в октябре 2019 года. Причин пара не называет. Они вместе воспитали двоих детей – Эмилию и Эвана.

Интересно, что Остапчук не прочь иметь еще детей. Он признался, что мечтает о большой семье. "Да, люблю, когда много деток в семье. Искренне увлекаюсь классными семьями, как у Анатолия Анатолича и Тимура Мирошниченко", – поделился он. Интересно, что его новая избранница – 22-летняя Екатерина Полтавская.