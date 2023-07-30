Катя тоже пригрозила: Владимир Остапчук вступился за любимую и подрался с компанией под хмельком

С ведущим Владимиром Остапчуком и его любимой произошел неприятный инцидент. Накануне вечером пара возвращалась домой с благотворительного мероприятия и поскандалила с компанией под хмельком. Оказывается, молодые люди обидели Екатерину, поэтому Остапчук вступился за нее.

В Инстаграм-сторисе Екатерина Полтавская рассказала детали истории. Инцидент произошел вечером 29 июля в лифте их дома.

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Остапчук подрался с молодыми людьми

Пара возвращалась домой с благотворительного мероприятия. Когда Владимир и Екатерина заходили в лифт, к девушке прицепилась компания молодых людей под хмельком.

Я что-то сказала Вове. Один из них стал перекривлять меня. Вова сказал не иронизировать. А пацан этот начал грубить. Вышли из лифта на первом этаже. Этот одноклеточный начал меня обижать, кричать что-то о маме и замахиваться. Ну и получил п*зды от Вовы,

– рассказала Полтавская.

Екатерина тоже пригрозила

По словам любимого ведущего, впоследствии вся компания извинилась перед ними, кроме одной девушки, которая продолжала говорить что-нибудь пренебрежительное Екатерине.

В свою очередь Полтавская ответила ей, что "сломает челюсть", после этого девушка перестала говорить обиды.



Остапчук поскандалил с молодыми людьми из-за любимой / Скриншот из инстаграммы

Владимир Остапчук отметил, что он всегда против того, когда оскорбляют его родных.

В этот вечер в Киеве Владимир Остапчук и его любимая посетили благотворительный вечер в Национальной опере. Влюбленные успели сделать несколько романтических селфи. Екатерина была в невероятном белом платье, которое подчеркивало фигуру, а Владимир – в классическом костюме.



Владимир Остапчук с Екатериной / Фото с инстаграммы пары

Напомним, что Владимир Остапчук более полугода скрывал свой роман. Только в апреле ведущий официально подтвердил отношения с 22-летней Екатериной Полтавской. Оказывается, пара вместе уже более 9 месяцев – с октября 2022 года. Теперь они вместе посещают светские мероприятия.