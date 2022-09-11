Владимир Остапчук и Кристина Горняк не живут вместе: есть ли у них проблемы в браке
Источник:"Слава ПРО"
Украинский ведущий Слава Демин сообщил, что у супругов Владимира Остапчука и Кристины Горняк есть проблемы. Он добавил, что они не живут вместе.
В конце августа украинский ведущий Владимир Остапчук отправился в Канаду, чтобы увидеться с детьми. С тех пор, а то и раньше, он не публиковал снимки с женой, равно как и Кристина Горняк.
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Что в отношениях Остапчука с женой
Ведущий Слава Демин признался, что шоу-бизом пошли слухи, будто супруги разошлись. Он этому не поверил, но отметил, что у Владимира и Кристины действительно есть проблемы в браке.
Знаю, что у пары есть определенные проблемы. Но пока до развода не доходит. Единственное, что известно, что Вова и Кристина сейчас не живут вместе. Какая именно причина — неизвестно, но говорят, что это произошло после того, как Владимир поехал в Канаду к своим детям,
– сообщил Слава Демин.
Ведущий добавил, что ни Владимир, ни его жена не комментируют эти проблемы у супругов. "И сейчас Остапчук находится в Италии, а Кристина живет в Киеве уже в своей квартире. Надеюсь, они не будут еще одной парой, разошедшейся во время полномасштабной войны", – поделился Слава.
Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото из инстаграма ведущего
История любви Владимира Остапчука и Кристины Горняк
- Кристина и Владимир познакомились 19 августа 2019 на свадьбе в Италии. Впоследствии они встретились за кулисами "Танцев со звездами". Спустя год звездная пара подтвердила свои отношения.
- 19 августа 2020 года Остапчук сделал предложение любимому, а оно согласилось. Из-за коронавируса их свадьба переносилась, но состоялась 15 октября 2020 года.
- За 2 года брака семья не пополнилась детьми, но Кристина Горняк из-за войны этого только рада. Звездные супруги никогда не скрывали, что хотят малыша, однако подчеркивали, что всему свое время. К тому же, с прошлого года они строят свой дом.
- Во время войны Владимир и Кристина признавались, что настоящая итальянская семейка. "С 24 февраля в отношениях мы повзрослели. Некоторые моменты закрыли – не обращаем на них внимание, потому что есть более важные вещи, чем ссоры. И не хочется попасть в статистику, которая есть сейчас в шоу-бизнесе", – говорил Остапчук.