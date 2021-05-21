Владимир Остапчук и Кристина Горняк позировали в вышиванках: атмосферное фото

Украинские звездные супруги Владимир Остапчук и Кристина Горняк умилили поклонников новым фото. Звезды сделали праздничную фотографию в вышиванках на фоне невероятно красивого Киева.

20 мая в Украине отметили День вышиванки. Знаменитости на страницах в социальных сетях делились праздничными фотографиями и показывали свои национальные наряды. Остапчук и Горняк решили сделать это на следующий день.

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Остапчук и Горняк в вышиванках

Знаменитая чета сфотографировалось на крыше многоэтажки на фоне величественного Киева. Хотя погода была пасмурной и ветреной, но снимок получился очень красивым и атмосферным.

Кристина предстала перед камерой в нежно-розовом вышитом платье с элегантным вырезом на ноге. Соединила наряд с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Волосы звездная жена собрала в аккуратную прическу сзади, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовим блеском на губах. Довершила look изысканным колье и серьгами.

Владимир позировал рядом с любимой в бежевой рубашке с белой вышивкой, которую соединил с джинсами и голубой обувью.

Хочу пожелать, чтобы над родной Украиной всегда было солнечное небо, даже тогда, когда идет дождь!

– написала в публикации Горняк.



Владимир Остапчук и Кристина Горняк в вышиванках / Фото с инстаграма Кристины Горняк

В комментариях подписчики Кристины оставляют много приятных слов в адрес влюбленных.