Владимир Остапчук и Алексей Суханов поссорились в прямом эфире: почему возник конфликт

Телеведущие Владимир Остапчук и Олесий Суханов в прямом эфире поссорились из-за российской музыки. Остапчук уверен, что украинцы сами втянули музыку агрессора в наше музыкальное пространство, а Суханов настаивал, что в огромном количестве российской музыки виновата власть.

В эфире говорили о российской музыке, которая с начала войны в Донбассе не исчезает из украинских эфиров. Причиной конфликта между ведущими стали разные взгляды на ситуацию.

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Остапчук и Суханов поссорились в прямом эфире

Между ведущими разгорелся конфликт. Владимир и Алексей перебивали друг друга, пытаясь доказать свою точку зрения.

Если бы с 2014 года на границах не пропускали Киркоровых, Басковых и других россиян, этого бы не было. А между тем все их песни звучали на украинских радиостанциях, были в украинском эфире. В плейлистах радиостанций были российские исполнители,

– высказался Суханов.

Владимир Остапчук ответил, что в этом виноваты украинцы, которые продолжали ходить на концерты и слушать российских артистов, гастролеров: "Этот вопрос не к нам, а к людям, которые слушают российских артистов. Ани Лорак приезжала и собрала целый дворец "Украина".

Но Суханов настоял, что виноваты все-таки представители власти: "Да нет. Это вопрос не к слушающим. Это вопрос к тогдашней власти. Потому что кто-то там на России зарабатывал, набивал свои карманы. Я даже могу назвать эту фамилию. Давайте, вините простых людей".

Почему стоит запретить русскую музыку

Война России с Украиной – это и противостояние на культурном фронте. Особо остро вопрос о запрете русской музыки в публичных местах встал после полномасштабного вторжения агрессора на территорию нашей страны. Ведь власти России стремятся уничтожить украинский народ и его культуру, открыто заявляют, что скоро Украина не будет на карте мира. Журналисты 24 канала поразмыслили:

почему русскую музыку необходимо навсегда выбросить из Украины;

почему важно перестать слушать русских артистов, пропагандирующих взгляды Кремля;

какие есть альтернативы;

узнали, что об этом думают украинские звезды.

Обо всем этом читайте в материале по ссылке.