Владимир Ярославский откровенно рассказал об отношениях с Мартыновской: "Спали в одной кровати"

Хотя Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский неоднократно опровергали слухи о романе, этот вопрос до сих пор актуален. Ресторатор объяснил, что между ними на самом деле.

Ресторатор и судья шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал об отношениях с коллегой Олей Мартыновской. Шеф-повар заверил, что они близкие друзья.

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Владимир Ярославский об отношениях с Олей Мартыновской

Мы честно очень классные друзья. И я счастлив, что мы не перешагнули тот предел, чтобы не залезть в постель вместе. Мы очень близки. Мы, когда ездили на ужине за границей, мы спали в одной кровати. Мы можем проснуться в одной кровати. Я могу ее нормально поцеловать и обнять. Но без какого-либо подтекста,

– рассказал Ярославский.

Кулинар признался, что все-таки не раз задумывался о том, чтобы развить дружбу во что-то большее. Он воображал эту жизнь, но не нашел объяснения, почему этого не произошло. Вероятно, одной из причин был неудачный роман с подчиненной.

По работе у меня был пример, когда случайно что-то произошло, и мы с девушкой хотели уволиться прямо в один день. Произошел интим, а потом все пошло как-то не так. Мы дружили хорошо в коллективе. И я решил после этого никогда на работе не заводить никаких отношений», – вспомнил ресторатор.

Ярославский добавил, что лучшими друзьями в его жизни те люди, с которыми удалось сохранить близость.

Ярославский хочет усыновить ребенка

Владимир Ярославский отметил, что не против отношений с женщиной, уже имеющей ребенка. Более того, он и сам хотел бы усыновить ребенка.

Я бы очень хотел иметь ребенка. Возможно, не сейчас, потому что у меня не хватает времени на себя и моих близких, я не могу дать большую часть времени ребенку. Но я хотел бы усыновить. Я понимаю, что мое желание иметь ребенка – это желание отдать опыт и безоговорочную любовь кому-то. У меня вообще нет ощущения, что это должна быть моя кровь,

– отметил кулинар.

Ресторатор добавил, что необходимо отдать любовь, а кто-то сейчас в ней нуждается. Он понимает сложности процесса, потребность во времени и полноценной семье.

Интервью с Владимиром Ярославским: смотрите видео онлайн