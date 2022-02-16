16 февраля вся страна отмечает День единения. По этому случаю Владимир и Елена Зеленские запустили "желто-голубой" флешмоб в соцсетях, к которому всех призывают присоединиться.

Президентская чета поддержала народ в это непростое время. На фоне слухов о российском вторжении на территорию Украины Зеленские объявили флешмоб #UAразом.

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Флешмоб от Зеленских

Елена и Владимир поделились патриотическим фото. Зеленская предстала перед камерой в желтом свитере, а ее возлюбленный – в голубой рубашке. В руках они держали украинский флаг.

Вместе отмечаем День единения! Великого народа великой Украины!

– подчеркнул президент.



Владимир и Елена Зеленские / Фото с телеграма Владимира Зеленского

Как присоединиться к флешмобу

Сделайте фото или запишите видео с флагом Украины.

Добавьте хэштег #UAразом и опубликуйте.

Обозначьте человека, которому хотите передать челлендж.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Текст публикации Владимира Зеленского:

Вместе отмечаем День единения! Великого народа великой Украины!

Этот день – наш. Кто живет на правом и левом берегах Днепра. В городах и селах. Возле Карпат и терриконов. На побережье Черного и Азовского морей.

Кто болеет за "Динамо" или "Шахтер", а вместе — за Украину. Кто отмечает Рождество, Песах или Курбан-байрам, а вместе — верят в Украину! Кто общается на украинском, крымскотатарском, русском, венгерском или языком жестов, а вместе — творят Украину не словами, а делами!

Харьков и Херсон. Запорожье и Закарпатье. Хмельницкий и Кропивницкий. Одесса и Николаев.

Ровно и Файное. Житомир, Сумы, Полтава. Франик и Марик. Волыняне и винничане. Чернигов, Черкассы и Черновцы. Львов и Луганск. Днепр и Донецк. Киев, Кривой Рог и Крым. Украина! Вместе! И навсегда!

Сегодня, в День единения, в 10:00 на домах и сооружениях во всех населенных пунктах поднимут сине-желтый флаг и прозвучит "Ще не вмерла України...".

А в соцсетях мы запускаем челлендж.

Сделайте фото или запишите видео с флагом Украины.

Добавьте хэштег #UAразом и опубликуйте.

Обозначьте человека, которому хотите передать челлендж.