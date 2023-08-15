Все отдал бы, чтобы снова ехать в Крым с родителями, – Дантес умилил историей с детства

Певец Владимир Дантес вспомнил о детстве и отпуске в Крыму. Оказывается, родители каждое лето возили будущую звезду в Евпаторию. Дантес показал архивные фото и признался, что мечтает снова поехать в Крым.

Напомним, что папа Владимира Дантеса скончался 13 лет назад от инсульта. Так что мечта певца поехать в украинский Крым может осуществиться только с мамой.

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Дантес умилил историей с детства

Артист вспомнил, что в августе каждый год он с мамой и папой отправлялся на море в Крым. В Евпатории жил его брат, а в Ливадии – дед.



Владимир Дантес в Крыму с папой / Фото с его инстаграммы

Семья долгое время ездила поездом и маленькому Владимиру это очень нравилось.

Аромат еди, особенно курочки гриль, которая смешивается с запахами пота и перегара. Родителям не очень это заходило, но мне было весело. А самый любимый момент путешествия – когда за окном появлялся Сасык (Сиваш),

– рассказал Дантес.

Артист признается, что очень любил купаться в детстве, но не умел плавать и боялся медуз. Однако со временем Вова таки преодолел страх и научился плавать.

"Однажды мы поехали в Тарханкут. Местные там прыгали со скалы, отец и мама тоже. Чистая морская вода была усеяна медузами размером с мою голову, но желание прыгать, как отец, было сильнее страха перед ними", – признался Дантес.

Владимир Дантес в Крыму научился плавать: видео с его инстаграмма

Сейчас артист не скрывает – он отдал бы все, если бы снова ехать в плацкарте в Евпаторию с мамой и папой.

Поклонники певца были тронуты. Они тоже рассказали свои истории с детства:

"Насколько сильно, все же звуки пробуждают воспоминания. Сразу захотелось вернуться на 15 лет назад и махнуть в лагерь в Евпатории".

"Поддерживаю, Крым – это моя величайшая любовь".

"В самое сердце! У многих есть такие воспоминания с детства".

"Все мы ехали по этому плацкарту".

"И я люблю Крым. Была и в Евпатории, и южный берег, красота повсюду".

"Обожаю Крым! Каждый год мы с родителями ездили в Балаклаву. Я до сих пор помню то ощущение, когда из машины впервые видишь море. Очень хочу в Крым".

"Крым… Это мой дом, мои родители, мое детство и воспоминания. Мы еще все туда вернемся".

Напомним, что папа Владимир Дантес умер, когда артисту было 22 года. Оказалось, что у него случился инсульт. Три года назад певец делился щемящей историей о своем отце.

"В моменты раскрепощенности – это был самый веселый в мире отец. Я знал, что в юности он был бунтарем, обожал рок-н-ролл и ходил в клешах. Поэтому в ближайших компаниях все животы надрывали от его шуток, он танцевал и не стеснялся никого , играл в футбол против коровы (это реальная история) и проигрывал", – рассказывал Дантес.