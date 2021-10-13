Владимир Дантес рассказал об отношениях с Надей Дорофеевой и совместных детях

Украинский певец Владимир Дантес и его жена Надя Дорофеева не против того чтобы в их семье появился ребенок. Однако пока они наслаждаются жизнью, думают о себе, о родителях.

Дантес и Дорофеева за время отношений прошли немало испытаний. Однако им удается сохранять тепло и любовь друг к другу. Влюбленные всегда понимают и поддерживают.

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Дантес о Надю Дорофееву и совместных детей

Владимир признался, что Надя – самый близкий человек для него сейчас. Уже более 10 лет они постоянно вместе, прошли множество этапов.

Я не понимаю, как можно существовать без нее. Это очень странно, если ее не будет рядом. Надя – это я, а я – это Надя,

– отметил мужчина.

Супруги не против детей, однако постоянные вопросы о наследниках уже надоели: "Я не против детей. И Надя не против детей. Некоторые люди говорят: "А вы думаете только о себе". Да! В этом и есть смысл жизни. Я думаю о себе, о Наде, о наших родителях. Общество предлагает мне срочно создать еще какого-то человека, чтобы думать и о нем".

Сейчас Владимир наслаждается жизнью, в которой может позволить себе почти все, а также помогать другим. Хотя и нереализованных планов пока немало: "Я хочу жить беззаботно. Когда говорю "я", то имею в виду себя и Надю, потому что мы одно целое. Очень хотел бы надеяться и верить в то, что через 10 лет мы будем жить так, как нам хочется. Это самое главное".