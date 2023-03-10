"Я не железный": Дантес эмоционально сказал, как справляется с переживаниями во время войны

Популярный украинский певец Владимир Дантес, недавно расставшийся с Надеждой Дорофеевой, опубликовал необычное фото и поделился своими эмоциями и переживаниями в непростые времена. Он рассказал, что помогает ему "выйти" из этого состояния.

На новой фотографии Дантес выглядит очень уставшим и обессиленным, и она прекрасно иллюстрирует переживания артиста, о которых он написал в посту. Напомним, что на днях музыкант посетил Донецкую область и провел 8 концертов для военных.

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Певец говорит, что ему тоже бывает тяжело эмоционально. "Хочется быть сильным, хочется писать мотивирующие посты. Я не железный и иногда, нашутившись на сцене, поднимая дух и отвлекая других, понимаю, что адекватнее – принять все происходящее", – написал он.

Дантес признается, что порой ему хочется прокричаться, поплакать, сжечь яростью всех врагов.

Так и поступил. Стало легче. Я перестаю задавать себе вопросы "почему?", "когда?", "зачем?". Это моя жизнь. Это наша жизнь. Оно не будет таким, как раньше. Будет лучше, 100%, просто не нужно подгонять этот момент. Живу здесь и сейчас,

– написал певец.

Артист говорит, что на момент написания поста у него "на душе кошки скребут", а через несколько часов он уже может смеяться, потом иметь еще какие-то эмоции и тому подобное. Он добавил, что сейчас ничего не планирует, а просто живет.

Дантес даже дал совет другим украинцам, которые чувствуют себя истощенными. "Совет каждому прокричаться, прорыдаться, вспомнить и поблагодарить всех, благодаря кому мы живы, задонатить, улыбнуться и жить", – поделился певец.

В комментариях поклонники поддержали артиста:

"Вы такой клевой и настоящий… Сил нам всем пережить эти трудные времена".

"Невозможно все время держаться и быть сильным".

"Искренне и так близко каждому…"

"Спасибо за искренность наболевших мыслей лучше выговорится и отзывчивость к друзьям-читателям. Так важно сейчас доносить свои мысли на родном языке. Спасибо!"

"Вова, ты такой молодец!!! Я горжусь тобой и всем тем, что ты делаешь".

"Совет прокричаться – это крутая тема".

Добавим, что раньше Владимир Дантес пристыдил артистов, которые уезжают за границу и не возвращаются. По мнению певца, так они подставляют тех, кто уезжает из страны с определенной задачей. Музыкант признался, что ему морально проще собирать деньги с украинцев за границей, чем из оставшихся дома.