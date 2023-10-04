Владимир Дантес неожиданно заговорил о возвращении Даши Кацуриной с детьми в Киев

Владимир Дантес уже длительное время встречается с дизайнером Дашей Кацуриной. На днях во Львове прошел долгожданный концерт Владимира. В частности, поддержать любимого приехала и Даша

Неожиданно во время концерта исполнитель удивил заявлением о девушке. Артист подтвердил, что они встречаются и признался, вернется ли Даша с детьми жить в Киев, пишет 24 Канал.

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Кацурина с детьми возвращается в Киев

3 октября во Львове прошел концерт Владимира Дантеса. Певец безумно зажег публику исполнением своих хитов, в частности песней "Чуєш". В то же время, посетители события, среди которых были журналисты 24 Канала, эксклюзивно узнали о возвращении Даши Кацуриной в Киев. Дантес рассказал, что вскоре девушка и ее двое детей Иван и Александра переедут из Польши в столицу Украины.