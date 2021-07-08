Владимир Дантес трогательно поздравил Надю Дорофееву с годовщиной свадьбы: фото

Знаменитые украинские супруги, Владимир Дантес и Надя Дорофеева, празднуют годовщину свадьбы. Ровно 6 лет назад они поженились. По этому случаю звездный муж поделился романтическими и забавными фотографиями с любимой и адресовал ей приятные слова.

Владимир Дантес не часто делится подробностями личной жизни, однако годовщину свадьбы он не смог оставить без внимания. На личной странице в инстаграме артист распространил праздничное сообщение.

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Дантес поздравил Дорофееву с годовщиной свадьбы

Владимир рассказал, что в четверг, 8 июля, их семье исполняется 6 лет. Однако для влюбленных самой важной датой остается 5 августа – день их знакомства. Также он обратился к любимой и адресовал ей трогательные слова.

"Ты вытерпела меня 4 года и потом сказала "Я согласна". Тебе памятник при жизни нужно поставить, потому что в мои 23 – 27 лет я был невыносимым. Спасибо, что меняешь и меняешься. Мне с тобой, как на самых экстремальных аттракционах: очень хочется, иногда страшно, перехватывает дух, но внизу живота все равно невероятно приятно щекочет. Люблю тебя, моя утя!", – написал Владимир.

Дантес также обнародовал несколько романтических и забавных фотографий, на которых он и Надя показывают искренние чувства, наслаждаются моментом.

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