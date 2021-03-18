Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдоним NK, представила зажигательный клип на новую танцевальную песню "Девочки рулят". В видеоработе артистки снялись и другие украинские знаменитости, среди которых Леся Никитюк и Даша Астафьева.

Премьера клипа состоялась в четверг 18 марта. Сюрпризом для поклонников стали знаменитости, которых можно увидеть на видео. Среди них ведущая Леся Никитюк, певица и модель Даша Астафьева, подруга певицы дизайнер Анна Завгородняя и блогерша-миллионница Таня Парфильева.

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Танцевальную песню NK посвятила всем девушкам. Она отметила, что их миссия – идти по жизни красиво и делать этот мир прекрасным.

Каменских этим треком стремилась показать, что все девушки крутые. Они стоят горой за красоту и стиль, постоянно развиваются, следят за своим внешним видом и наполняют этот мир яркими красками.

Этот трек – манифест всех отрывных девушек. Это тот красивый, захватывающий, сексуальный мир, в котором живет каждый из нас. Она находится в гармонии с собой и наслаждается каждым моментом,

– прокомментировала ролик Настя.

Артистка предстала перед камерами в ярком женском мире, где есть место помаде, глиттеру и чулкам.



Настя Каменських у кліпі "Девочки рулят" / Фото пресслужби

"В клипе "Девочки рулят" хотелось воссоздать атмосферу "женской банды", "девичьей тусовки", "вселенной девушек". Мы сопоставили две радикально разные концепции – женский мир в розовых тонах в сочетании с дерзким и самоуверенным поведением девушек в кадре. Так нам удалось снять женский манифест 2021 и крутой вайб для всех девушек. Для видео мы пригнали розовый кадиллак. Доставляли машину в павильон на специальном лофере за 2 дня до съемки, чтобы протестировать заранее все движения. Под заказ в мастерской для одного кадра мы доставили кран, который позволял нам проехать в окно и мог создать обороты, которые мы видим в клипе", – добавил режиссер Леонид Колосовский.



Настя Каменских в клипе "Девочки рулят" / Фото пресс-службы

В клипе можно увидеть и других участников. Стильные девушки словно только что сошли с обложек топовых журналов начала 2000-х. В трендовых цветах, вызывающих мини, на каблуках и с пышными прическами, которые снова вошли в моду и покоряют своим видом.

"Мне хотелось пригласить для съемок клипа классных и эффектных девушек, крутых role models, которые своим примером показывают, что мы девушки, такие девушки. Такие разные, но очень похожи друг на друга. Наша суперспособность – нести в мир вдохновение, любовь и в каждое свое дело вкладывать всю душу. Так хочу, чтобы девушки всегда помнили, что мы особенные и рулим миром, кайфуя по жизни", – рассказала Настя Каменских.

Настя Каменских – "Девочки рулят": смотрите видео онлайн