Вы подставляете всех: Дантес обратился к коллегам, которые поехали за границу и не вернулись

За время полномасштабной войны Владимир Дантес несколько раз выезжал из Украины на благотворительные концерты. Так что пристыдил коллег, которые воспользовались возможностью и рванули за границу с концами.

Певец и юморист Владимир Дантес подчеркнул, что на мероприятия по поддержке Украины знаменитости выезжают законно – через Министерство культуры и информационной политики. Все подают запросы, показывают, где будут выступать, и "если все ок" – выезжают. Однако, к сожалению, не все возвращаются.

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Дантес о коллегах-артистах, которые поехали за границу

Я никак не хочу наступать на вашу безопасность. Если вы думаете, что вам опасно, и вы это делаете ради семей. Но тем самым вы подставляете всех тех, кто выезжает за границу, чтобы сделать что-то для страны. Потому что с каждым не вернувшимся человеком все труднее и труднее каждому из нас выезжать и что-то делать,

– эмоционально заявил Владимир Дантес.

Кстати, выступать за границей ему морально проще, ведь там собирает деньги с украинцев, которые не под обстрелами, и заодно напоминает о войне тем, кто радуется жизни в Европе.

"Мне очень тяжело собирать деньги с украинцев в Украине. Мне нравственнее собирать там бабки и привозить их сюда, и напоминать людям, которые там: "Ало, война не закончилась". Потому что это очень быстро забывается", – подчеркнул Владимир Дантес.