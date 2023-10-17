После побега в Европу: шоумен Владимир Быстряков выдал заявление об "украинцах-оккупантах"

Композитор и шоумен Владимир Быстряков уехал в Европу из-за войны. Теперь он опозорился скандальными заявлениями о стране, где раньше жил и зарабатывал.

Советский и украинский шоумен Владимир Быстряков еще до полномасштабного вторжения отличался пророссийской позицией. Теперь он выражает ее в Германии, куда сбежал из-за войны, начатой Россией.

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Быстряков отличился одиозными заявлениями

Композитор распространил на своей странице текст об Израиле и евреях. Пользователь прокомментировала его сообщение и спросила, почему он с такими амбициями не говорит так об Украине и почему уехал оттуда. В ответ Быстряков заявил, что Украину "оккупировали".

Обойдемся без нравоучений! Я не мальчик, а вы не лектор об-ва "Знание". Касаемо моей Родины, то она осталась в моей душе и памяти. Сегодня эта территория оккупирована особями, уничтожающими мой язык, мою культуру, мою память и мои духовные ценности,

– считает Владимир Быстряков.

Шоумен добавил, что не отождествляет понятия "Родина" и "господствующий режим", поскольку считает это манипуляцией. Он также выдал заявление, что "украинцев гонят на убой". В другом комментарии Быстряков в духе "маленького человека" добавил, что ему жалко каждую нацию, а во всем виноваты "управленческие элиты".



Скриншот из фейсбука



Скриншот из фейсбука

Кто такой Владимир Быстряков

Владимир Быстряков – советский пианист, композитор и шоумен. Он сотрудничал с известными украинскими и российскими артистами: Юрием Рыбчинским, Аллой Кудлай, Аллой Пугачевой. Писал песни к кино и мультфильмам (например, "Как Петрик Пяточкин слоников считал").

Владимир Быстряков открыто осуждал Революцию Достоинства и поддержал оккупацию Крыма Россией. Заявлял, что на Донбассе якобы "нет российских войск" и критиковал украинскую власть.

Шоумен попал в базу Миротворца за антиукраинскую пропаганду и поддержку российской агрессии.