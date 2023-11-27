Уже не военный, – экс-муж известной телеведущей демобилизовался со службы в ВСУ

Летом 2022 года бывший муж телеведущей Соломии Витвицкой, телеоператор Влад Кочатков, добровольно вступил в ряды ВСУ. На днях выяснилось, что он больше не военный.

Мужчина уволился со службы. Он отметил, что это вполне легально и он ни о чем не сожалеет.

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Экс-муж Соломии Витвицкой демобилизовался

После полутора лет службы в ВСУ Влад Кочатков, который был связистом в армии, уволился со службы по 26 статье закона "О военной службе и воинской обязанности". Он подчеркнул, что добровольно вступил в армию и добровольно идет оттуда. В то же время его все равно могут призвать к службе, если это потребуется.

Добровольно пришел, добровольно и ухожу. Все законно. 1.5 лет службы за спиной. Ни о чем не жалею. Но и ни о чем скучать не буду. Хотя все же буду за мощными и уникальными людьми, с которыми имел дело,

– отметил военный.

Мужчина отметил, что до сих пор не может поверить, что он свободен.

"На учете я все же стою. И в случае чего – меня опять заберут. Такая жизнь", – добавил Влад.

Соломия Витвицкая о демобилизации бывшего мужа

Женщина рассказала, что причиной увольнения со службы стали семейные обстоятельства.

Насколько мне известно по семейным обстоятельствам. С прошлой недели уже не военный ВСУ,

– сказала Соломия.

Телеведущая добавила, что у них хорошие отношения с экс-любимым.

"Я считаю, что насколько мир сейчас смущен, насколько мало стабильности, что нужно максимально пытаться сохранить нормальные человеческие отношения. Я вообще неконфликтная женщина. Мы прожили вместе восемь лет, достаточно мирно, то чего должны были плохо расходиться?", – поделилась знаменитость.