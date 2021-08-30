Влад Яма с женой и сыном совершил "цветной забег" в Киеве: яркие фото
Источник:инстаграм Влада Ямы
Воскресное утро семья Влада Ямы провела активно. С женой и сыном танцовщик присоединился к "цветному забегу" в Киеве – The Сolor Run. Вместе они обсыпались красками холи и пробежали пять километров. Получилось очень ярко!
Судья "Танцев со звездами" Влад Яма ведет активный образ жизни и привлекает к спорту не только жену Лилиану, но и 5-летнего сына Леона. С родителями мальчик совершил свой первый забег на пять километров и получил медаль The Сolor Run.
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Супруги неспроста взяли сына на спортивное мероприятие. Перед стартом на Троицкой площади возле "Олимпийского", все участники забега обсыпали друг друга разноцветными красками холи. Даже у взрослых эмоции лились через край!
Если спортивная форма Влада Ямы и Лилианы была покрыта ярко-оранжевой краской, то Леон выбрал себе фиолетовую. К слову, супруги финишировали вместе, поддерживая друг друга во время всей дистанции.
Невероятная атмосфера, яркие эмоции, счастливые дети! Рекомендую,
– поделился впечатлениями Влад Яма.
Влад Яма с женой и сыном на "цветном забеге" / Фото с инстаграма танцовщика
Влад Яма с женой и сыном на "цветном забеге" / Фото с инстаграма танцовщика
Влад Яма с женой и сыном на "цветном забеге" / Фото с инстаграма танцовщика
Сын Влада Ямы на "цветном забеге" / Фото с инстаграма танцовщика
Влад Яма с сыном на "цветном забеге" / Фото с инстаграма танцовщикаДобавим, что все свободное от съемок и танцев время Влад Яма пытается проводить с семьей. Перед "цветным забегом" звезда повез жену и сына за 200 километров от Киева – в "Дом Хаски", который раскинулся среди живописных пейзажей.