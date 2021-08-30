Влад Яма с женой и сыном совершил "цветной забег" в Киеве: яркие фото

Воскресное утро семья Влада Ямы провела активно. С женой и сыном танцовщик присоединился к "цветному забегу" в Киеве – The Сolor Run. Вместе они обсыпались красками холи и пробежали пять километров. Получилось очень ярко!

Судья "Танцев со звездами" Влад Яма ведет активный образ жизни и привлекает к спорту не только жену Лилиану, но и 5-летнего сына Леона. С родителями мальчик совершил свой первый забег на пять километров и получил медаль The Сolor Run.

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Супруги неспроста взяли сына на спортивное мероприятие. Перед стартом на Троицкой площади возле "Олимпийского", все участники забега обсыпали друг друга разноцветными красками холи. Даже у взрослых эмоции лились через край!

Если спортивная форма Влада Ямы и Лилианы была покрыта ярко-оранжевой краской, то Леон выбрал себе фиолетовую. К слову, супруги финишировали вместе, поддерживая друг друга во время всей дистанции.

Невероятная атмосфера, яркие эмоции, счастливые дети! Рекомендую,

– поделился впечатлениями Влад Яма.

Влад Яма с женой и сыном на "цветном забеге" / Фото с инстаграма танцовщика

Влад Яма с женой и сыном на "цветном забеге" / Фото с инстаграма танцовщика

Влад Яма с женой и сыном на "цветном забеге" / Фото с инстаграма танцовщика

Сын Влада Ямы на "цветном забеге" / Фото с инстаграма танцовщика