В годовщину освобождения Херсона: Влад Яма опубликовал неоднозначное видео, где показал, как танцует

11 ноября 2022 года ВСУ успешно освободили Херсон от российской оккупации. Поэтому в этом году украинские знаменитости вспоминали об этом важном дне. На связь с фанами вышел и Влад Яма, который с началом полномасштабного вторжения перебрался в США.

Он удивил поклонников своим видео, ведь не упомянул об освобождении города. Зато показал, как танцует. В то же время хореограф подчеркнул, что у всех все будет хорошо.

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Влад Яма обратился к фанам

Он поделился видео, где продемонстрировал танцевальные движения под песню No stress. К тому же танцор выставил еще два фото и призвал поклонников не волноваться, ведь, по его словам, все у всех будет хорошо.

Все будет хорошо у каждого из нас,

– отметил хореограф.

В то же время неизвестно, что именно он имел в виду, и связаны ли эти слова с годовщиной освобождения Херсона.

Влад Яма опубликовал неоднозначное видео с танцами / Скриншоты из инстаграмм-сторис

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