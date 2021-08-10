14 лет как один миг, – Влад Яма трогательно поздравил жену с годовщиной знакомства

Украинский хореограф Влад Яма празднует 14 годовщину знакомства с женой Лилией. Танцовщик опубликовал трогательное фото с любимой и поделился, когда понял, что их отношения серьезные.

Влад и Лилия являются примером одной из самых крепких семей в украинском шоу-бизнесе. Они всегда находят время, чтобы побыть вместе, в браке сохраняют романтику и страсть.

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Новое фото Влада Ямы с женой

Хореограф опубликовал новое нежное фото на личной странице в инстаграме. Сделал это по случаю годовщины со дня знакомства с Лилией. Они впервые встретились 14 лет назад. Увидев Лилию, Влад влюбился.

Судьбоносная встреча состоялась 9 августа 2007 года в столичном ночном клубе "Патипа". Тогда Яма попросил, чтобы его познакомили с этой красавицей. Они танцевали до утра. Тогда мужчина сразу понял, что это серьезно.

14 лет как одно мгновение. Спасибо, родная Лилия, за каждую минуту вместе! Люблю!

– написал танцовщик под фото.



Влад Яма с женой Лилией / Фото из инстаграма Влада Ямы

Реакция Лилии Ямы

Звездная жена в своем инстаграме подробно рассказала историю знакомства с будущим мужем. Это произошло накануне старта 3 сезона "Танцев со звездами", где Влад должен был танцевать с Натальей Могилевской. Вся страна уже знала молодого хореографа, а Лилия не смотрела проект, поскольку телевизор был сломан.

"Никогда не забуду этот взгляд и чистые, бездонные глаза. А потом как во сне... Танцевали до утра, встретили восход солнца... И 14 лет пролетели как один день. Сколько было хорошего, незабываемого. И сколько еще будет. Дальше – больше. Спасибо!", – написала Лилия Владу.

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