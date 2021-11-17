"Главное шоу впереди": Влад Яма рассмешил архивным фото с молодым Зеленским и Могилевской

Украинский танцор Влад Яма поздравил накануне всех причастных с праздником Дня работников радио, телевидения и связи. Себя он тоже отнес к этой сфере, так как более 10 лет работает в развлекательных шоу вместе с коллегами, один из которых за это время даже успел стать президентом Украины.

До этого не публиковавшееся фото, в сети появилось 16 ноября. На нем можно увидеть молодых звезд украинского шоу-бизнеса в далеком 2006 году: Влада Яму, Владимира Зеленского, Наталью Могилевскую, Елену Шоптенко, Руслану Писанку, Виталия Козловского и Николая Коваленко. Все еще совсем молодые и забавные, но искренне улыбаются в ожидании ярких прямых эфиров первого сезона "Танцы со звездами".

Читайте также Катерина Кухар ответила на хейт после сальсы с Артуром Логаем

Поздравляю с Днем работника радио, телевидения и связи Украины!.. Выходит, и мой профессиональный праздник. На фото год 2006, начало эпохи больших развлекательных шоу в нашей стране. Кого узнали?.. Пишите,

– написал Влад Яма в инстаграмме.



Влад Яма с молодыми участниками 1 сезона "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма Ямы

Реакция сети

Фанаты были поражены таким архивным снимком и не ожидали увидеть действующего президента Украины. Именно ему было посвящено больше всего комментариев:

"Тогда мы еще не знали, что главное шоу еще впереди";

"Крутое фото. Особенно ярко получился президент";

"Всех узнали, все красивы. С праздником!";

"Лучший сезон ever, по-моему";

"Класс! Всех узнала, но сразу глаз упал на нынешнего президента";

"Как все и все изменилось, особенно у того, кто с бабочкой".

Писанка о шоу в 2006 году

Отметим, что перед началом 5-го сезона "Танцев со звездами", который начался осенью 2021 года, Руслана Писанка дала интервью и рассказала, что первый сезон проекта был лучшим.

Мы участвовали в первом сезоне проекта. Влад танцевал с Могилевской, а я – с Колей Коваленко. На самом деле тогда было две мощные пары-конкуренты: Елена Шоптенко и Владимир Зеленский и Влад Яма и Наталья Могилевская – между ними разворачивалась основная борьба,

– поделилась Писанка и добавила, что тогда ее партнером должен стать Влад Яма, но он не подошел ей по фактуре тела на пробах перед шоу.

Стоит добавить, что тогда в 1 сезоне 2006 победу на проекте одержал Владимир Зеленский и Елена Шоптенко. А вот Наталья Могилевская, уже без Влада Ямы, смогла победить в шоу в 2017 году с партнером Игорем Кузьменко.